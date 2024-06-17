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Выплаты для переселенцев из Харьковщины и Сумщины — кто и сколько получит

17 июня 2024 04:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Выплаты для переселенцев, выехавших из Харьковской и Сумской областей после 1 мая
Эвакуация населения Харьковской области. Фото: Полиция Харьковской области
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Малообеспеченные семьи с детьми, а также семьи с детьми с инвалидностью, которые эвакуировались с прифронтовых территорий Харьковской и Сумской областей, получат дополнительную финансовую помощь. Размер выплаты — 10 800 грн на человека.

Об этом сообщили в Минсоцполитике Украины.

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Чтобы переселенцам было легче обустроиться на новом месте, Кабинет министров Украины совместно с ЮНИСЕФ ввел экстренную дополнительную финансовую помощь.

"Выплаты будут получать семьи с детьми, которые с 1 мая 2024 г. подлежат обязательной эвакуации, а до эвакуации проживали на территории Сумщины и Харьковщины", — информирует Минсоцполитики.

Выплаты для переселенцев из Харьковской и Сумской областей
Скриншот Telegram/Министерство социальной политики Украины

При этом семья должна относиться к одной или нескольким категориям:

  • в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
  • семья многодетная с детьми до 18 лет;
  • детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец;
  • семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Напомним, 7 июня глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что из региона будут эвакуировать еще восемь населенных пунктов.

Ранее из населенных пунктов Харьковской области, находящихся вблизи границы с Россией, эвакуировали гражданское население.

Сумская область
материальная помощь
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Харьковская область
Флорентино Перес
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