Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Виплати для переселенців з Харківщини і Сумщини — хто і скільки отримає arrow

Виплати для переселенців з Харківщини і Сумщини — хто і скільки отримає

17 червня 2024 04:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Виплати для переселенців, які виїхали з Харківської та Сумської областей після 1 травня
Евакуація населення з Харківської області. Фото: Поліція Харківської області
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Малозабезпечені родини з дітьми, а також сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, що евакуювались з прифронтових територій Харківської і Сумської областей, отримають додаткову фінансову допомогу. Розмір виплати — 10 800 грн на особу.

Про це повідомили у Мінсоцполітики України. 

Читайте також:

Хто може отримати виплату 

Щоб переселенцям було легше облаштуватись на новому місці, Кабінет міністрів України спільно з ЮНІСЕФ запровадили екстрену додаткову фінансову допомогу.

"Виплати отримуватимуть сім'ї з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації — проживали на території Сумщини і Харківщини", — інформує Мінсоцполітики. 

Виплати для переселенців з Харківської і Сумської областей
Скриншот Telegram/Міністерство соціальної політики України

При цьому родина має належати до однієї чи кількох наступних категорій:

  • у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
  • сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;
  • дітей виховує одинока мати чи одинокий батько;
  • сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Нагадаємо, 7 червня голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що з регіону будуть евакуювати ще вісім населених пунктів.

Раніше з населених пунктів Харківської області, які знаходяться поблизу кордону з Росією, евакуювали цивільне населення.

Сумська область
матеріальна допомога
евакуація
Харківська область
Флорентіно Перес
соцвиплати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку