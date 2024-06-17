Виплати для переселенців, які виїхали з Харківської та Сумської областей після 1 травня

Виплати для переселенців з Харківщини і Сумщини — хто і скільки отримає
Малозабезпечені родини з дітьми, а також сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, що евакуювались з прифронтових територій Харківської і Сумської областей, отримають додаткову фінансову допомогу. Розмір виплати — 10 800 грн на особу.
Про це повідомили у Мінсоцполітики України.
Хто може отримати виплату
Щоб переселенцям було легше облаштуватись на новому місці, Кабінет міністрів України спільно з ЮНІСЕФ запровадили екстрену додаткову фінансову допомогу.
"Виплати отримуватимуть сім'ї з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації — проживали на території Сумщини і Харківщини", — інформує Мінсоцполітики.
При цьому родина має належати до однієї чи кількох наступних категорій:
- у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
- сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;
- дітей виховує одинока мати чи одинокий батько;
- сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.
Нагадаємо, 7 червня голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що з регіону будуть евакуювати ще вісім населених пунктів.
Раніше з населених пунктів Харківської області, які знаходяться поблизу кордону з Росією, евакуювали цивільне населення.
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