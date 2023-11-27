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Выплаты для военных в декабре — сколько получат бойцы

27 ноября 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выплаты для военных в декабре — сколько получат бойцы
Военные ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Размер денежных выплат для украинских защитников в декабре не претерпел никаких изменений. Сумма зависит от участия в боевых действиях, ведь за это боец имеет дополнительное вознаграждение к зарплате.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Отмечается, что размер выплат стрелков — 20 587 грн, тогда как военные с аналогичной специальностью, выполняя боевые задания, получают 50 587 грн. У участников боевых действий самые высокие выплаты — 120 587 грн ежемесячно.

Таким образом, исполнителям боевых задач выплачивается дополнительное вознаграждение в 30 тыс. грн, а участникам непосредственных боевых действий — 100 тыс. грн.

"Доплаты для всех военнослужащих, независимо от того, находятся они в тылу или на передовой, были отменены еще в феврале 2023 года", — говорится в материале.

Также военнослужащие могут рассчитывать и на следующие доплаты:

  • за разминированием вне зоны боевых действий — 30 000 грн;
  • для командиров и военных из штабов, управляющих частями и подразделениями в боевых действиях — 50 000 грн,
  • для разминировщиков в зоне боевых действий и военнослужащих ракетных войск, артиллерии и ПВО, наносящих удары по врагу — 100 000 грн.

Напомним, что известно, на какие выплаты может рассчитывать оказавшийся вне штата военный.

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