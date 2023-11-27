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Виплати для військових у грудні — скільки отримають бійці

27 листопада 2023 04:58
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Інна Буряк
редактор
Виплати для військових у грудні — скільки отримають бійці
Військові ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розмір грошових виплат для українських захисників у грудні не зазнав жодних змін. Сума залежить від участі в бойових діях, адже за це боєць має додаткову винагороду до зарплати.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Зазначається, що розмір виплат стрілків — 20 587 грн, тоді як військові з аналогічною спеціальністю, виконуючи бойові завдання, отримують 50 587 грн. Учасники бойових дій мають найвищі виплати — 120 587 грн щомісяця.

Таким чином виконавцям бойових завдань виплачується додаткова винагорода у 30 тис. грн, а учасникам безпосередніх бойових дій — 100 тис. грн.

"Доплати для всіх військовослужбовців, незалежно від того, перебувають вони в тилу чи на передовій, були скасовані ще в лютому 2023 року", — йдеться в матеріалі.

Також військовослужбовці можуть розраховувати й на такі доплати:

  • за розмінуванням поза зоною бойових дій — 30 000 грн;
  • для командирів та військових зі штабів, що керують частинами та підрозділами у бойових діях — 50 000 грн,
  • для розмінувальників у зоні бойових дій та військовослужбовців ракетних військ, артилерії та ППО, які завдають ударів по ворогу — 100 000 грн.

Нагадаємо, що відомо, на які виплати може розраховувати військовий, який опинився поза штатом

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