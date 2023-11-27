Виплати для військових у грудні — скільки отримають бійці
Розмір грошових виплат для українських захисників у грудні не зазнав жодних змін. Сума залежить від участі в бойових діях, адже за це боєць має додаткову винагороду до зарплати.
Про це повідомляє Pro Гроші.
Які виплати в військових у грудні 2023 року
Зазначається, що розмір виплат стрілків — 20 587 грн, тоді як військові з аналогічною спеціальністю, виконуючи бойові завдання, отримують 50 587 грн. Учасники бойових дій мають найвищі виплати — 120 587 грн щомісяця.
Таким чином виконавцям бойових завдань виплачується додаткова винагорода у 30 тис. грн, а учасникам безпосередніх бойових дій — 100 тис. грн.
"Доплати для всіх військовослужбовців, незалежно від того, перебувають вони в тилу чи на передовій, були скасовані ще в лютому 2023 року", — йдеться в матеріалі.
Також військовослужбовці можуть розраховувати й на такі доплати:
- за розмінуванням поза зоною бойових дій — 30 000 грн;
- для командирів та військових зі штабів, що керують частинами та підрозділами у бойових діях — 50 000 грн,
- для розмінувальників у зоні бойових дій та військовослужбовців ракетних військ, артилерії та ППО, які завдають ударів по ворогу — 100 000 грн.
Нагадаємо, що відомо, на які виплати може розраховувати військовий, який опинився поза штатом
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