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Выплаты украинским военным за ранение: что предусмотрено и как получить

22 сентября 2023 04:47
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выплаты украинским военным в случае ранения: на какие суммы рассчитывать
Украинский военный на псевдо "Молот", потерявший ногу в бою с российскими войсками и вернувшийся на передовую, сидит в окопе на передовой в Запорожской области. 1 июля, 2023. Фото: Libkos/AP
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессорская россия. Военнослужащие защищают страну не только ценой своего здоровья, но и жизни. Те защитники и защитницы, которые получили ранения при несении службы и защиты государства, имеют право на денежные государственные выплаты, в том числе единовременную денежную помощь.

Об этом сообщил представитель ТЦК и СП Шевченковского района Киева Сергей Рунчев на брифинге в Military Media Center.

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В каких случаях выплачивается денежная помощь военным

Помощь военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:

  1. В случае установления инвалидности в результате ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении воинской обязанности.
  2. В случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая, во время прохождения военной службы.

Какие размеры единовременного пособия предусмотрены

Размер единовременного пособия зависит от установленной группы инвалидности:

  • от 250 до 400-кратного прожиточного минимума (сейчас — от 671 000 до 1 073 600 гривен) — в случае исполнения воинской обязанности;
  • от 70 до 120-кратного прожиточного минимума во время прохождения военной службы (сейчас — от 187 880 до 322 080 гривен).

В случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья) размер пособия зависит от степени утраты частичной трудоспособности:

  • 70-кратного прожиточного минимума (сейчас — 187 880 гривен), если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;
  • 50-кратного прожиточного минимума (сейчас — 134 200 гривен) в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.

 

Выплаты украинским военным в случае ранения: на какие суммы рассчитывать
Выплаты украинским военным за ранения. Коллаж: google.com

Куда обращаться военнослужащему за назначением денежной помощи

За назначением помощи военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту жительства и предоставить следующие документы:

  • заявление установленного образца;
  • согласие на обработку персональных данных;
  • документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев — документ, удостоверяющий их личность;
  • документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;
  • выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;
  • свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;
  • копию справки МСЭК;
  • справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

 

Ранее мы сообщали, сохраняется ли зарплата за попавшим в плен военным.

Напомним, мы писали, кто из военнослужащих может получить деньги на амуницию.

Также мы рассказывали, какие гарантированы выплаты военным в случае увольнения.

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