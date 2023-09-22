Выплаты украинским военным в случае ранения: на какие суммы рассчитывать

Украинский военный на псевдо "Молот", потерявший ногу в бою с российскими войсками и вернувшийся на передовую, сидит в окопе на передовой в Запорожской области. 1 июля, 2023. Фото: Libkos/AP

В Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессорская россия. Военнослужащие защищают страну не только ценой своего здоровья, но и жизни. Те защитники и защитницы, которые получили ранения при несении службы и защиты государства, имеют право на денежные государственные выплаты, в том числе единовременную денежную помощь.

Об этом сообщил представитель ТЦК и СП Шевченковского района Киева Сергей Рунчев на брифинге в Military Media Center.

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В каких случаях выплачивается денежная помощь военным

Помощь военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:

В случае установления инвалидности в результате ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении воинской обязанности. В случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая, во время прохождения военной службы.

Какие размеры единовременного пособия предусмотрены

Размер единовременного пособия зависит от установленной группы инвалидности:

от 250 до 400-кратного прожиточного минимума (сейчас — от 671 000 до 1 073 600 гривен ) — в случае исполнения воинской обязанности;

) — в случае исполнения воинской обязанности; от 70 до 120-кратного прожиточного минимума во время прохождения военной службы (сейчас — от 187 880 до 322 080 гривен).

В случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья) размер пособия зависит от степени утраты частичной трудоспособности:

70-кратного прожиточного минимума (сейчас — 187 880 гривен ), если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;

), если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения; 50-кратного прожиточного минимума (сейчас — 134 200 гривен) в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.

Выплаты украинским военным за ранения. Коллаж: google.com

Куда обращаться военнослужащему за назначением денежной помощи

За назначением помощи военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту жительства и предоставить следующие документы:

заявление установленного образца;

согласие на обработку персональных данных;

документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев — документ, удостоверяющий их личность;

документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;

выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;

свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;

копию справки МСЭК;

справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

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