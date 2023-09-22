Виплати українським військовим у разі поранення: на які суми розраховувати

Український військовий на псевдо "Молот", який втратив ногу в бою з російськими військами та повернувся на передову, сидить в окопі на передовій в Запорізькій області. 1 липня, 2023. Фото: Libkos/AP

В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Військовослужбовці захищають країну не тільки ціною свого здоров'я, а й життя. Ті захисники та захисниці, які отримали поранення під час несення служби та захисту держави, мають право на грошові державні виплати, зокрема одноразову грошову допомогу.

Про це розповів представник ТЦК та СП Шевченківського району Києва Сергій Рунчев на брифінгу в Military Media Center.

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У яких випадках виплачується грошова допомога військовим

Допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у таких випадках:

У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання військового обов’язку. У разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби.

Які розміри одноразової грошової допомоги передбачені

Розмір одноразової допомоги залежить від встановленої групи інвалідності:

від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму (зараз — від 671 000 до 1 073 600 гривень ) — у разі виконання військового обов’язку;

) — у разі виконання військового обов’язку; від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму під час проходження військової служби (зараз — від 187 880 до 322 080 гривень).

У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва) розмір допомоги залежить від ступеня втрати часткової працездатності:

70-кратного прожиткового мінімуму (зараз — 187 880 гривень ), якщо втрата працездатності настала у період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;

), якщо втрата працездатності настала у період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення; 50-кратного прожиткового мінімуму (зараз — 134 200 гривень) у період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

Виплати українським військовим за поранення. Колаж: google.com

Куди звертатися військовослужбовцю за призначенням грошової допомоги

За призначенням допомоги військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання та надати такі документи:

заяву встановленого зразку;

згоду на обробку персональних даних;

документ, що посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців — документ, що посвідчує їх особу;

документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків, крім осіб без громадянства або іноземців;

витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини;

свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок;

копію довідки МСЕК;

довідку про обставини травми, поранення (контузії).

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