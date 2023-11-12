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Решит "проблему с популяцией" — Кирилл призвал запретить аборты в РФ

12 ноября 2023 20:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Решит "проблему с популяцией" — Кирилл призвал запретить аборты в РФ
Патриарх РПЦ Кирилл. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Патриарх РПЦ Кирилл призвал запретить женщинам в России аборты. По его мнению, это поможет бороться с демографическим кризисом.

Об этом пишут российские СМИ. 

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"К сожалению, количество абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах и на федеральном уровне", — сказал он.

Он выразил надежду, что подобная инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне.

"Огромная страна, а населения абсолютно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают и политики, и социологи", — добавил патриарх РПЦ.

Напомним, что патриарху Русской Православной Церкви Кириллу Гундяеву сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Отмечается, что он благословлял русских солдат на убийства украинцев.

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