Вирішить "проблему з популяцією" — Кирил закликав заборонити аборти в РФ

Патріарх РПЦ Кирил. Фото: росЗМІ

Патріарх РПЦ Кирил закликав заборонити жінкам у Росії аборти. На його думку, це допоможе боротися з демографічною кризою.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"На жаль, кількість абортів у країні, як і раніше, залишається високою. Слава Богу, на законодавчому рівні з'являються окремі ініціативи, спрямовані на скорочення кількості абортів. Не так давно в Мордовії, наприклад, було ухвалено закон про заборону схиляння до аборту. Сподіваюся, що ця ініціатива буде підтримана і в інших регіонах і на федеральному рівні", — сказав він.

Він висловив сподівання, що така ініціатива буде підтримана й в інших регіонах та на федеральному рівні.

"Величезна країна, а населення абсолютно недостатньо. Не кажучи вже навіть про економіку. Дійсно ми потребуємо більшої кількості людей, це факт очевидний, усі визнають — і політики, і соціологи", — додав патріарх РПЦ.

Нагадаємо, що патріарху Російської Православної Церкви Кирилу Гундяєву повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Зазначається, що він благословляв російських солдатів на вбивства українців.