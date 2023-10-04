"Высит на воле одного человека": Арестович спрогнозировал, когда закончится война

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Фото: Delfi

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, когда закончится война. По его словам, она "висит" на воле одного человека. Речь идет о российском диктаторе Владимире Путине.

Об этом Алексей Арестович сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте также:

Прогноз на войну от Арестовича

По словам бывшего советника ОП, Путин может принять решение остановить войну в любой момент.

"И здесь вопрос, какова вероятность, что он остановит войну? Очень маленькая. Могу сказать, что у России есть трезвые силы, которые хотят ее закончить и это не последний вид", — утверждает Арестович.

Он рассказал, что такие россияне стремятся как можно быстрее закончить войну, ведь они хотят спокойно летать за границу. Арестович говорит, что Путин будет продолжать войну до выборов в США.

"Возникает вопрос, на сколько мы готовы провоевать еще год, если мы не пересмотрим стратегию? Если все будет так и дальше продолжаться?" — подчеркнул он.

По словам Арестовича, Украина должна принимать радикальные меры, чтобы завершить войну. Речь идет об изменении всех практик: от глобального законодательства до увольнения людей, неспособных управлять. Бывший советник главы ОП отметил, что нужно передать полномочия людям, которые могут развивать военную промышленность.

"Но мы по-прежнему действуем в режиме "ну да, а что, сейчас попросим десяток миллиардов на западе и закроем дыру". Так не работает", — добавил Арестович.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что сейчас у главнокомандующего Вооруженными силами Украины нет никаких прав. Они просто не предусмотрены нормативно-правовой базой Украины.

Также мы писали, что экс-советник ОПУ Алексей Арестович на днях попал в сексистский скандал, ведь блогеры публично выложили в сети видео с платных семинаров Арестовича, где он открыто оскорблял женщин и говорил о желании "задушить их". Такое поведение вызвало возмущение в сети, а народная депутат Инна Совсун вообще написала на него заявление в полицию. Арестович отреагировал на обвинения.