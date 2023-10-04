"Висить на волі однієї людини": Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна

Колишній радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Фото: Delfi

Колишній радник голови Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна. За його словами, вона "висить" на волі однієї людини. Йдеться про російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Олексій Арестович сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За словами колишнього радника ОП, Путін може прийняти рішення зупинити війну в будь-який момент.

"І тут питання, яка ймовірність, що він зупинить війну? Дуже маленька. Можу сказати, що в Росії є тверезі сили, які хочуть її закінчити і це не останній вид", — стверджує Арестович.

Він розповів, що такі росіяни прагнуть якнайшвидше закінчити війну, адже вони хочуть спокійно літати за кордон. Арестович каже, що Путін буде продовжувати війну до виборів у США.

"Виникає питання, на скільки ми готові провоювати ще рік, якщо ми не переглянемо стратегію? Якщо все буде так і далі тривати?" — наголосив він.

За словами Арестовича, Україна повинна вживати радикальних заходів, щоб завершити війну. Йдеться про зміну всіх практик: від глобального законодавства до звільнення людей, які нездатні керувати. Колишній радник голови ОП наголосив, що потрібно передати повноваження людям, які можуть розвивати військову промисловість.

"Але ми, як і раніше, діємо в режимі "ну так, а що, зараз попросимо десяток мільярдів на заході і закриємо дірку". Так не працює", — додав Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що наразі у головнокомандувача Збройними силами України нема ніяких прав. Вони просто непередбачені нормативно-правовою базою України.

Також ми писали, що ексрадник ОПУ Олексій Арестович днями потрапив у сексистський скандал, адже блогери публічно виклали в мережі відео з платних семінарів Арестовича, де він відкрито ображав жінок і говорив про бажання "задушити їх". Така поведінка викликала обурення в мережі, а народна депутатка Інна Совсун взагалі написала на нього заяву до поліції. Арестович відреагував на звинувачення.