Выстрелил более 10 раз в спины гражданским — журналисты опубликовали разговор оккупанта с женой

Российские оккупанты. Фото: Слідство.Інфо

В начале полномасштабного вторжения в Киевскую область российский оккупант Николай Соковиков произвел 12 выстрелов в спины двух мирных жителей. Журналисты нашли номер жены российского военного и позвонили ей по телефону.

Об этом говорится в материале "Слідство.Інфо".

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Так, на камерах видеонаблюдения 19 марта 2022 было зафиксировано, как двое россиян осуществляют проверку двух гражданских: владельца автосалона Сергея Муравицкого и охранника Леонида Пляца.

Николай Соковиков. Фото: Слідство.Інфо

Как только оккупанты убедились, что они люди не представляют для них никакой угрозы — дали возможность им уйти.

Однако, как только мужчины отошли, российские военные открыли огонь из автоматов в спину гражданских: владелец автосалона погиб на месте, а охранник умер позже от потери крови.

Журналисты нашли жену одного из военных преступников Николая Соковикова, которую зовут Неля и установили, что оккупант после пребывания в Украине вернулся домой в Омск.

Семья оккупанта на море. Фото: Слідство.Інфо

В материале говорится, что фото видно, что семья ездит на море и часто путешествует, а последняя такая публикация датируется 23 июля 2023 года.

Отдых семьи оккупанта. Фото: Слідство.Інфо

Что говорит жена оккупанта

Украинским журналистам удалось позвонить по телефону жене Нели и спросить, как она относится к пожизненному осуждению ее мужа в Украине.

"Я поняла о чем вы мне говорите, потому что какая-то травля началась в интернете. Я, допустим, знаю, где мой муж находится, где он находился с самого начала и чем он занимается", — сказала она.

Российский оккупант с женой. Фото: Слідство.Інфо

По ее словам, она это знает, потому что поддерживает связь с мужем, а эта информация якобы не соответствует действительности и его с кем-то спутали.

"Люди, которым слили информацию, нашли похожего человека, судя по всему. Показали фарс и их вообще не интересует, он это или нет. Я даже понять не могу, о чем идет конкретно речь. Самое интересное, мужчина не может понять, о чем идет речь. У него на службе все вопросы решены", — добавила Неля.

Далее жена оккупанта отказалась комментировать это и бросила трубку. А после разговора Соковикова заблокировала номер "Слідство.Інфо" во всех мессенджерах.

Другие доказательства убийства гражданских

В ходе расследования прокуратуры Киевщины, именно Николая Соковикова на видео узнал другой россиянин, попавший в плен к украинским военным.

В то же время с помощью искусственного интеллекта и портретных исследований удалось установить, что мужчина на видео с камер наблюдения и тот, что на фото в Нели — один и тот же человек.

Сравнительный анализ. Фото: Слідство.Інфо

Напомним, что в Украине судили российского захватчика, выстрелами убившего двух гражданских. Это произошло в марте 2022 во время оккупации Киевской области.

Также мы писали, что Червонозаводской райсуд Харькова будет заочно судить четырех коллаборантов, которые сотрудничали с российской армией в оккупации Харьковской области. Они работали в рядах оккупационной полиции.