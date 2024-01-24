Вистрілив понад 10 разів у спини цивільним — журналісти опублікували розмову окупанта з дружиною

Російські окупанти. Фото: Слідство.Інфо

На початку повномасштабного вторгнення на Київщині російський окупант Ніколай Соковіков здійснив 12 пострілів у спини двох мирних жителів. Журналісти знайшли номер дружини російського військового та зателефонували їй.

Про це йдеться у матеріалі "Слідство.Інфо".

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Так, на камерах відеоспостереження 19 березня 2022 року було зафіксовано, як двоє росіян здійснюють перевірку двох цивільних: власника автосалону Сергія Муравицького та охоронця Леоніда Пляца.

Нікалай Соковіков. Фото: Слідство.Інфо

Як тільки окупанти переконалися, що вони люди не становлять для них ніякої загрози — дали можливість їм піти.

Проте щойно чоловіки відійшли, російські військові відкрили вогонь з автоматів у спину цивільних: власник автосалону загинув на місці, а охоронець помер згодом від втрати крові.

Журналісти знайшли дружину одного з воєнних злочинів Нікалая Соковікова, яку звуть Неля та встановили, що окупант після перебування в Україні повернувся додому в Омськ.

Родина окупанта на морі. Фото: Слідство.Інфо

У матеріалі йдеться, що по фото видно, що родина їздить на море й часто подорожує, а остання така публікація датується 23 липня 2023 року.

Відпочинок сім'ї окупанта. Фото: Слідство.Інфо

Що каже дружина окупанта

Українським журналістам вдалося зателефонувати дружині Нелі та запитати, як вона ставиться до довічного засудження її чоловіка в Україні.

"Я зрозуміла про що ви мені кажете, тому що якесь цькування розпочалося в інтернеті. Я, припустимо, знаю, де мій чоловік перебуває, де він перебував від самого початку і чим він займається", — сказала вона.

Російський окупант з дружиною. Фото: Слідство.Інфо

За її словами, вона це знає, бо підтримує зв'язок з чоловіком, а ця інформація нібито не відповідає дійсності та його з кимось сплутали.

"Люди, яким злили інформацію, знайшли схожу людину, судячи з усього. Показали фарс і їх взагалі не цікавить, він це чи ні. Я навіть зрозуміти не можу, про що йде конкретно мова. Найцікавіше, чоловік не може зрозуміти, про що йде мова. У нього на службі всі питання вирішені", — додала Неля.

Далі жінка окупанта відмовилася коментувати це та кинула слухавку. А після розмови Соковікова заблокувала номер "Слідства.Інфо" в усіх месенджерах.

Інші докази вбивства цивільних

У ході розслідування прокуратури Київщини, саме Нікалая Соковікова на відео впізнав інший росіянин, котрий потрапив у полон до українських військових.

Водночас за допомогою штучного інтелекту та портретних досліджень вдалося встановити, що чоловік на відео з камер спостереження та той, що на фото у Нелі — одна і та сама людина.

Порівняльний аналіз. Фото: Слідство. Інфо

Нагадаємо, що в Україні судили російського загарбника, який пострілами вбив двох цивільних. Це сталося у березні 2022 року під час окупації Київської області.

Також ми писали, що Червонозаводський райсуд Харкова заочно судитиме чотирьох колаборантів, які співпрацювали з російською армією протягом окупації Харківської області. Вони працювали в лавах окупаційної поліції.