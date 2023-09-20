Вывод военного вне штата — перечень оснований и возможные выплаты

Вывод военного вне штата: какие есть основания и выплаты
В Украине военнослужащие могут быть выведены вне штата. Чаще это связано с переводом или ранением. Однако в украинском законодательстве предусмотрены для этого и другие основания.
Что означает вывод вне штата, когда и кого могут перевести в распоряжение командира и как при этом меняются выплаты, рассказываем далее в материале.
Что означает вывод военнослужащего вне штата
Выведенные вне штата военные зачислены в распоряжение командиров и закреплены за своей воинской частью. Они не могут исполнять обязанности военной службы по определенным причинам. Однако и полностью уволиться не могут. Такие военнослужащие вынуждены ждать решения вопроса о своей дальнейшей службе.
Каковы основания вывода военного вне штата или в распоряжение
Основанием для зачисления военнослужащего в распоряжение командира являются:
- Расформирование воинской части или сокращение штатных должностей, если до конца этих мер не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании освобожденных военных.
- Если военнослужащие находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, приобретенной в особый период, или в плену как заложники или интернированные лица — до их возвращения.
- В случае, когда должность входит в номенклатуру назначения низшего должностного лица и не является вакантной, а также в номенклатуру назначения командира воинской части А0515.
- Если понизили в должности из-за дисциплинарного взыскания или назначения на низшую должность на основании заключения аттестования (когда невозможно сразу назначить военнослужащего на низшую должность).
- Возвращение депутатов, являющихся военнослужащими, по истечении срока их депутатских полномочий.
- Прекращение полномочий Министра обороны, на должность патронатной службы которого был назначен военнослужащий, при невозможности назначения на должность.
- Возвращение военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения.
- Возвращение военнослужащих, направленных за границу для службы или обучения, за невозможность назначения на должность.
- Окончание срока пребывания военнослужащих в должностях научно-педагогических и научных работников высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования, научно-исследовательских учреждений и неизбрание их на указанные должности по результатам нового конкурса.
- Обучение военнослужащих по дневной форме в высшем учебном заведении другого военного формирования — до окончания учебы.
- Офицеры запаса, призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава, — до назначения на должности.
- Отмена допуска к государственной тайне — к решению вопроса дальнейшего прохождения военной службы.
- Отчисления слушателя дневной формы обучения из вуза.
- Если в особый период выпускники высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования после завершения обучения не могут быть непосредственно назначены на должности.
- Признание военнослужащего ВВК непригодным или ограниченно пригодным к военной службе — к освобождению от военной службы.
- Пребывание с близкими лицами в прямом подчинении, если в течение месяца невозможно назначить на должность, исключающую прямое подчинение.
- Нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста — по медицинским показаниям) до окончания отпуска.
- Отстранение военнослужащего от должности при досудебном расследовании или судебном производстве — до истечения срока применения или до его отмены.
- Если в отношении военнослужащих применены меры пресечения уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей или по приговору суда применены арест или содержание в дисциплинарном батальоне, к отмене или изменению меры пресечения или к вынесению судом приговора или отбывания наказания.
- Если военнослужащие отсутствуют более десяти суток — до возвращения в воинскую часть (если не принято иное решение о дальнейшем прохождении ими военной службы) или до дня вступления в силу решения суда о признании их безвестно отсутствующими или объявления умершими, или до дня вступления в законную силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы.
Выплаты выведенным за штат военным
Вывод за штат в Украине больше всего чувствуют военные, которые находятся в таком статусе месяцами, ведь они не получают ежемесячного денежного вознаграждения.
Специалисты Юридической сотни в комментарии NV отметили, что в Украине закреплена законом выплата денежного довольствия военным, выведенным вне штата по самому распространенному основанию — лечение из-за ранений, получивших ранения, контузию, травму или увечье и признанные военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными или непригодными службы с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение.
Это предусмотрено законом 3161-IX от 28.06.2023 года. Таким образом, даже в случае вывода за штат, военный сохраняет денежное обеспечение.
В настоящее время денежное довольствие военнослужащим (кроме срочной службы), зачисленным в распоряжение соответствующих командиров, выплачивается в размере денежного довольствия, которое военнослужащие получали по занимаемым должностям до зачисления в распоряжение, но не более двух месяцев.
Денежное довольствие военнослужащим после нахождения в распоряжении более двух месяцев выплачивается в размере оклада за воинским званием и надбавки за выслугу лет, за исключением случаев продления сроков выплаты по решению Министра обороны Украины.
После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.
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