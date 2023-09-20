Вывод военного вне штата — перечень оснований и возможные выплаты

Бойцы Запорожской ТРО стали героями фоторепортажа международных СМИ. Фото: Reuters

В Украине военнослужащие могут быть выведены вне штата. Чаще это связано с переводом или ранением. Однако в украинском законодательстве предусмотрены для этого и другие основания.

Что означает вывод вне штата, когда и кого могут перевести в распоряжение командира и как при этом меняются выплаты, рассказываем далее в материале.

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Что означает вывод военнослужащего вне штата

Выведенные вне штата военные зачислены в распоряжение командиров и закреплены за своей воинской частью. Они не могут исполнять обязанности военной службы по определенным причинам. Однако и полностью уволиться не могут. Такие военнослужащие вынуждены ждать решения вопроса о своей дальнейшей службе.

Каковы основания вывода военного вне штата или в распоряжение

Основанием для зачисления военнослужащего в распоряжение командира являются:

Расформирование воинской части или сокращение штатных должностей, если до конца этих мер не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании освобожденных военных. Если военнослужащие находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, приобретенной в особый период, или в плену как заложники или интернированные лица — до их возвращения. В случае, когда должность входит в номенклатуру назначения низшего должностного лица и не является вакантной, а также в номенклатуру назначения командира воинской части А0515. Если понизили в должности из-за дисциплинарного взыскания или назначения на низшую должность на основании заключения аттестования (когда невозможно сразу назначить военнослужащего на низшую должность). Возвращение депутатов, являющихся военнослужащими, по истечении срока их депутатских полномочий. Прекращение полномочий Министра обороны, на должность патронатной службы которого был назначен военнослужащий, при невозможности назначения на должность. Возвращение военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения. Возвращение военнослужащих, направленных за границу для службы или обучения, за невозможность назначения на должность. Окончание срока пребывания военнослужащих в должностях научно-педагогических и научных работников высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования, научно-исследовательских учреждений и неизбрание их на указанные должности по результатам нового конкурса. Обучение военнослужащих по дневной форме в высшем учебном заведении другого военного формирования — до окончания учебы. Офицеры запаса, призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава, — до назначения на должности. Отмена допуска к государственной тайне — к решению вопроса дальнейшего прохождения военной службы. Отчисления слушателя дневной формы обучения из вуза. Если в особый период выпускники высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования после завершения обучения не могут быть непосредственно назначены на должности. Признание военнослужащего ВВК непригодным или ограниченно пригодным к военной службе — к освобождению от военной службы. Пребывание с близкими лицами в прямом подчинении, если в течение месяца невозможно назначить на должность, исключающую прямое подчинение. Нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста — по медицинским показаниям) до окончания отпуска. Отстранение военнослужащего от должности при досудебном расследовании или судебном производстве — до истечения срока применения или до его отмены. Если в отношении военнослужащих применены меры пресечения уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей или по приговору суда применены арест или содержание в дисциплинарном батальоне, к отмене или изменению меры пресечения или к вынесению судом приговора или отбывания наказания. Если военнослужащие отсутствуют более десяти суток — до возвращения в воинскую часть (если не принято иное решение о дальнейшем прохождении ими военной службы) или до дня вступления в силу решения суда о признании их безвестно отсутствующими или объявления умершими, или до дня вступления в законную силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы.

Военнослужащий передает документы. Фото: google.com

Выплаты выведенным за штат военным

Вывод за штат в Украине больше всего чувствуют военные, которые находятся в таком статусе месяцами, ведь они не получают ежемесячного денежного вознаграждения.

Специалисты Юридической сотни в комментарии NV отметили, что в Украине закреплена законом выплата денежного довольствия военным, выведенным вне штата по самому распространенному основанию — лечение из-за ранений, получивших ранения, контузию, травму или увечье и признанные военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными или непригодными службы с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение.

Это предусмотрено законом 3161-IX от 28.06.2023 года. Таким образом, даже в случае вывода за штат, военный сохраняет денежное обеспечение.

В настоящее время денежное довольствие военнослужащим (кроме срочной службы), зачисленным в распоряжение соответствующих командиров, выплачивается в размере денежного довольствия, которое военнослужащие получали по занимаемым должностям до зачисления в распоряжение, но не более двух месяцев.

Денежное довольствие военнослужащим после нахождения в распоряжении более двух месяцев выплачивается в размере оклада за воинским званием и надбавки за выслугу лет, за исключением случаев продления сроков выплаты по решению Министра обороны Украины.

После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

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