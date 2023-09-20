Виведення військового поза штат — перелік підстав та можливі виплати

Бійці Запорізької ТРО стали героями фоторепортажу міжнародних ЗМІ. Фото: Reuters

В Україні військовослужбовці можуть бути виведені поза штат. Найчастіше це пов’язане із переведенням чи пораненням. Проте в українському законодавстві передбачено для цього й інші підстави.

Що означає виведення поза штат, коли та кого можуть перевести у розпорядження командира та як при цьому змінюються виплати, розповідаємо далі в матеріалі.

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Що означає виведення військовослужбовця поза штат

Виведені поза штат військові зараховані у розпорядження командирів і закріплені за своєю військовою частиною. Вони не можуть виконувати обов’язки військової служби через певні причини. Проте і повністю звільнитися не можуть. Такі військовослужбовці вимушені чекати розв'язання питання щодо своєї подальшої служби.

Які є підстави виведення військового поза штат або у розпорядження

Підставами для зарахування військовослужбовця в розпорядження командира є:

Розформування військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця цих заходів не розв'язано питання щодо подальшого службового використання вивільнених військових. Якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, набутою в особливий період, чи в полоні як заручники або інтерновані особи — до їх повернення. У випадку, коли посада належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи та не є вакантною, а також до номенклатури призначення командира військової частини А0515. Якщо понизили в посаді через дисциплінарне стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування (коли неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду). Повернення депутатів, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їхніх депутатських повноважень. Припинення повноважень Міністра оборони, на посаду патронатної служби якого був призначений військовослужбовець, — при неможливості призначення на посаду. Повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів. Повернення військовослужбовців, які були направлені за кордон для служби або навчання, за неможливості призначення на посаду. Закінчення строку перебування військовослужбовців на посадахнауково-педагогічних і наукових працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу. Навчання військовослужбовців за денною формою у вищому навчальному закладі іншого військового формування — до закінчення навчання. Офіцери запасу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, — до призначення на посади. Скасування допуску до державної таємниці — до розв'язання питання подальшого проходження військової служби. Відрахування слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу. Якщо в особливий період випускники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади. Визнання військовослужбовця ВЛК непридатним чи обмежено придатним до військової служби — до звільнення з військової служби. Перебування з близькими особами в прямому підпорядкуванні, якщо протягом місяця неможливо призначити на посаду, що виключає пряме підпорядкування. Перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — за медичними показаннями) — до закінчення відпустки. Відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження — до закінчення строку застосування або до його скасування. Якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування покарання. Якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб — до повернення у військову частину (якщо не прийняте інше рішення про подальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими, або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.

Військовослужбовець передає документи. Фото: google.com

Виплати виведеним поза штат військовим

Виведення поза штат в Україні найбільше відчувають військові, які перебувають в такому статусі місяцями, адже, вони не отримують щомісячної грошової винагороди.

Фахівці Юридичної сотні в коментарі NV зазначили, що в Україні закріплена законом виплата грошового забезпечення військовим, виведеним поза штат через найпоширенішу підставу ― лікування через поранення, які отримали поранення, контузію, травму або каліцтво та визнані воєнно-лікарською комісією обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження.

Це передбачено законом 3161-IX від 28.06.2023. Таким чином навіть у разі виведення поза штат, військовий зберігає грошове забезпечення.

Наразі грошове забезпечення військовослужбовцям (крім строкової служби), зарахованим у розпорядження відповідних командирів, виплачується в розмірі грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримували за займаними посадами до зарахування в розпорядження, але не більше ніж два місяці.

Грошове забезпечення військовослужбовцям після перебування в розпорядженні понад два місяці виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, за винятком випадків продовження строків виплати за рішенням Міністра оборони України.

Після перебування у розпорядженні понад два місяці та до закінчення перебування у розпорядженні військовослужбовцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

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