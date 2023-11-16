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Выезд за границу — адвокат ответил, выпускают ли трансгендеров

16 ноября 2023 01:55
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Выезд за границу — адвокат ответил, выпускают ли трансгендеров
Украинские воины охотятся на врага на фронте. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Вооруженные силы Украины продолжают защищать страну от врага. Среди них представители ЛГБТ-сообщества, в частности, трасгендеры. Стало известно, позволяет ли законодательство выезжать им за границу.

Об этом говорится в материале 24 канала.

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Выпускают ли трансгендеров за границу

Как объясняет авдокат Владислав Юрчак, украинское законодательство не успевает за новыми тенденциями, поэтому оперирует только 2 гендерами и признает в правовом поле только мужчин и женщин.

"В настоящее время действующий запрет на пересечение государственной границы, несмотря на ее конституционность, касается исключительно мужчин в возрасте от 18 до 60 лет" , — сообщил он.

По состоянию на сегодняшний день право на пересечение государственной границы имеют исключительно те трансгендеры, которые прошли процедуру изменения (коррекции) половой принадлежности и в установленном законом порядке получили документы, в которых их пол определен как "женский".

"Для этого заинтересованные лица должны получить медицинское свидетельство об изменении (коррекции) половой принадлежности, обратиться в органы регистрации гражданского состояния, получить новое уточненное свидетельство о рождении и получить загранпаспорт", — добавил эксперт.

Ранее мы писали, что второй год в Украине идет общая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВЛК пригодными к военной службе, принудительно призывают в ряды ВСУ.

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