Виїзд за кордон — адвокат відповів, чи випускають трансгендерів

Українські воїни полюють на ворога на фронті. Фото: Генштаб

Збройні сили України продовжують захищати країну від ворога. Серед них — представники ЛГБТ-спільноти, зокрема, трасгендери. Стало відомо, чи дозволяє законодавство виїжджати їм за кордон.

Про це йдеться в матеріалі 24 каналу.

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Чи випускають трансгендерів за кордон

Як пояснює авдокат Владислав Юрчак, ураїнське законодавство не встигає за новими тенденціями, а тому оперує лише 2 гендерами та визнає у правовому полі лише чоловіків і жінок.

"Нині чинна заборона на перетин державного кордону, незважаючи на її конституційність, стосується виключно чоловіків у віці від 18 до 60 років", — повідомив він.

Відтак станом на сьогодні право на перетин державного кордону мають виключно ті трансгендери, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності та у встановленому законом порядку отримали документи, в яких їхня стать визначена як "жіноча".

"Для цього, зацікавлені особи повинні отримати медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності, звернутися до органів реєстрації цивільного стану, отримати нове уточнене свідоцтво про народження та отримати закордонний паспорт", — додав експерт.

Раніше ми писали, що другий рік в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, примусово призивають до лав ЗСУ.