Выезд за границу после войны — чего ожидать мужчинам

Украинский воин в поле боя. Фото: Генштаб

В Украине продолжают мобилизовать в ряды ВСУ мужчины призывного возраста. В частности, ВР продлила военное положение в стране, по меньшей мере, до 14 февраля. Впрочем, украинцев все чаще интересует, будут ли такие ограничения действовать после окончания войны.

Об этом пишет 24 канал.

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Как отмечает адвокат Владислав Юрчак на сегодня все ограничения на пересечение государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет установлены исключительно на уровне постановления Кабмина от 27 января 1995 года № 57.

В документе указано, что они действуют только в случае применения таких правовых режимов.

"Сейчас сложно предположить, что будет в правовом поле по окончании действия правового режима военного положения. Однако соответствующие ограничения будут действительны в случае прекращения действия военного положения, при условии, что будет введен режим чрезвычайного положения. Впрочем, если ни один из указанных режимов не будет действовать, то по действующему законодательству соответствующие ограничения не будут применяться », - отметил он.

Также мы писали, что военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВЛК пригодными к военной службе, принудительно призывают в ряды ВСУ. Однако Силам обороны не хватает добровольцев и мотивированных бойцов.

В то же время, украинским законодательством предусмотрен определенный перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас этот список предлагают расширить, освободив еще одну категорию от мобилизации.