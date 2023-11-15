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Виїзд за кордон після війни — чого очікувати чоловікам

15 листопада 2023 00:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Виїзд за кордон після війни — чого очікувати чоловікам
Український воїн на полі бою. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні продовжують мобілізувати до  лав ЗСУ чоловіків призовного віку. Зокрема, ВР подовжила воєнний стан в країні щонайменше до 14 лютого. Утім, українців дедалі частіше цікавить, чи діятимуть такі обмеження після закінчення війни.

Про це пише 24 канал.

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Як зазначає адвокат Владислав Юрчак станом на сьогодні усі обмеження на перетин державного кордону чоловіками у віці від 18 до 60 років встановлені виключно на рівні постанови Кабміну від 27 січня 1995 року № 57.

У документі вказано, що діять вони лише у разі застосування таких правових режимів.

"Наразі складно передбачити, що буде в правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану. Однак, відповідні обмеження будуть чинними у разі припинення дії воєнного стану, за умови, що буде введено режим надзвичайного стану. Втім, якщо жоден із вказаних режимів не буде діяти, то за чинним законодавством відповідні обмеження не будуть застосовуватися", — зазначив він.

Також ми писали, що військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, примусово призивають до лав ЗСУ. Проте наразі Силам оборони не вистачає добровольців й мотивованих бійців. 

Водночас українським законодавством передбачено певний перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Наразі цей перелік пропонують розширити, звільнивши ще одну категорію від мобілізації.  

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