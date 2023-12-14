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Власти запретили польским перевозчикам блокировать границу с Украиной — они ответили

14 декабря 2023 00:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Власти запретили польским перевозчикам блокировать границу с Украиной — они ответили
Очереди на границе с Польшей из-за блокады. Фото: International Transport Association of Ukraine
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Польше местные власти отказали транспортникам в организации нового протеста на подъездной дороге Дорогобуск к границе с Украиной. Его польские перевозчики планировали начать 18 декабря.

Об этом пишет RMF24.

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Отмечается, что польские перевозчики не согласны с принятым решением войта Войцеха Саввы отозвать разрешение на проведение протеста.

Учитывая это, они подали завку с целью получить разрешение на новую акцию протеста. Он должен был происходить так же, как и предыдущий.

Несмотря на это, войт Дорогусский отклонил заявку. В ответ перевозчики объявили, что подадут жалобу в суд, а также создадут новые заявки для проведения митинга.

"Войцех Савва, отзывая разрешение на акцию протеста перевозчиков на подъездной дороге к пограничному переходу с Украиной, сослался на законодательную предпосылку — угрозу имуществу в значительных размерах. Речь идет, в частности, о финансовых потерях для предпринимателей" , — говорится в сообщении.

По его словам, кроме водителей, протест ударил также по другим социальным группам, оставшимся без работы.

Ранее мы сообщали, что на разблокированном накануне КПП "Ягодин-Дорогуск" возобновили стабильное движение транспорта. Как отмечается, польские дальнобойщики хотели снова препятствовать движению.

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