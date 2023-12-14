Влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною — вони відповіли

Черги на кордоні з Польщею через блокаду. Фото: International Transport Association of Ukraine

У Польщі місцева влада відмовила транспортникам в організації нового протесту на під'їзній дорозі Дорогобуськ до кордону з Україною. Його польські перевізники планували розпочати 18 грудня.

Про це пише RMF24.

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Зазначається, що польські перевізники не згодні з ухваленим рішенням війта Войцеха Сави відкликати дозвіл на проведення протесту.

З оляду на це, вони подали завку з метою отримати дозвіл на нову акцію протесту. Він мав відбуватися так же як і попередній.

Попри це, війт Дорогуська відхилив заявку. У відповідь перевізники оголосили, що подадуть скаргу до суду, а також створять нові заявки для можливості проведення мітингу.

"Войцех Сава, відкликаючи дозвіл на акцію протесту перевізників на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною, послався на законодавчу передумову — загрозу майну у значних розмірах. Йдеться, зокрема, про фінансові втрати для підприємців", — мовиться в повідомленні.

За його словами, крім водіїв, протест вдарив також по інших соціальних групах, які залишилися без роботи.

Раніше ми повідомляли, що на розблокованому напередодні КПП "Ягодин-Дорогуськ" відновили стабільний рух транспорту. Як зазначається, польські далекобійники хотіли знову перешкоджати руху.