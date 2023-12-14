Влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною — вони відповіли
У Польщі місцева влада відмовила транспортникам в організації нового протесту на під'їзній дорозі Дорогобуськ до кордону з Україною. Його польські перевізники планували розпочати 18 грудня.
Про це пише RMF24.
Польським перевізникам відмовили у новій блокаді кордону
Зазначається, що польські перевізники не згодні з ухваленим рішенням війта Войцеха Сави відкликати дозвіл на проведення протесту.
З оляду на це, вони подали завку з метою отримати дозвіл на нову акцію протесту. Він мав відбуватися так же як і попередній.
Попри це, війт Дорогуська відхилив заявку. У відповідь перевізники оголосили, що подадуть скаргу до суду, а також створять нові заявки для можливості проведення мітингу.
"Войцех Сава, відкликаючи дозвіл на акцію протесту перевізників на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною, послався на законодавчу передумову — загрозу майну у значних розмірах. Йдеться, зокрема, про фінансові втрати для підприємців", — мовиться в повідомленні.
За його словами, крім водіїв, протест вдарив також по інших соціальних групах, які залишилися без роботи.
Раніше ми повідомляли, що на розблокованому напередодні КПП "Ягодин-Дорогуськ" відновили стабільний рух транспорту. Як зазначається, польські далекобійники хотіли знову перешкоджати руху.
Читайте Новини.LIVE!