Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВМС ВСУ развенчали миф о "непобедимом" российском ракетном катере "Циклон" arrow

ВМС ВСУ развенчали миф о "непобедимом" российском ракетном катере "Циклон"

4 октября 2023 16:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ВМС ВСУ развенчали миф о "непобедимом" российском ракетном катере "Циклон"
"Циклон" на испытаниях. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российский корабль "Циклон", выполняющий боевое дежурство в Черном море, — обычный серийный ракетный катер серийного типа. Также он имеет небольшой функционал, но не способен использовать его в полном объеме.

Об этом на брифинге в медиацентре "Укринформа" сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Циклон" не так уж и "грозен"

По словам спикера, "Циклон" не прошел государственные военные испытания по запуску ракет. Поэтому неизвестно, почему он находится в Крыму, если у него не работают корабельные пусковые установки для крылатых ракет "Калибр".

"Несмотря на то, что он в строю уже фактически полгода, он и дальше их не запускает. Это свидетельствует об уровне судостроительной отрасли в Российской Федерации", — сказал Плетенчук.

спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Источник: "Укринформ"

В то же время, он отметил, что списывать со счетов противника рано, поскольку в Севастополе до сих пор находится немалая эскадра Черноморского флота, но окончательное количество кораблей неизвестно.

"Тем не менее, есть у них проблемы, в соответствии с тем, что они понесут потери, во-первых. Во-вторых, то, что они ограничены в акватории, именно благодаря работе как береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС, так и других составляющих Сил обороны и безопасности Украины", — сказал Плетенчук.

Отметим, что "Циклон" - российский малый ракетный катер проекта "Каракурт". В 2023 году его передали в 41 бригаду ракетных катеров ЧФ РФ. Роспропаганда расхвалила "Циклон" как полноценную замену потопленному флагману, ракетному крейсеру "Москва".

Напомним, что ранее ВМС Украины в сотрудничестве с СБУ уничтожили возле Евпатории ЗРК С-400 "Триумф". А перед этим в ВМС рассказали, чем опасен российский фрегат "Адмирал Макаров".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз