ВМС ВСУ развенчали миф о "непобедимом" российском ракетном катере "Циклон"

"Циклон" на испытаниях. Фото: росСМИ

Российский корабль "Циклон", выполняющий боевое дежурство в Черном море, — обычный серийный ракетный катер серийного типа. Также он имеет небольшой функционал, но не способен использовать его в полном объеме.

Об этом на брифинге в медиацентре "Укринформа" сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам спикера, "Циклон" не прошел государственные военные испытания по запуску ракет. Поэтому неизвестно, почему он находится в Крыму, если у него не работают корабельные пусковые установки для крылатых ракет "Калибр".

"Несмотря на то, что он в строю уже фактически полгода, он и дальше их не запускает. Это свидетельствует об уровне судостроительной отрасли в Российской Федерации", — сказал Плетенчук.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Источник: "Укринформ"

В то же время, он отметил, что списывать со счетов противника рано, поскольку в Севастополе до сих пор находится немалая эскадра Черноморского флота, но окончательное количество кораблей неизвестно.

"Тем не менее, есть у них проблемы, в соответствии с тем, что они понесут потери, во-первых. Во-вторых, то, что они ограничены в акватории, именно благодаря работе как береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС, так и других составляющих Сил обороны и безопасности Украины", — сказал Плетенчук.

Отметим, что "Циклон" - российский малый ракетный катер проекта "Каракурт". В 2023 году его передали в 41 бригаду ракетных катеров ЧФ РФ. Роспропаганда расхвалила "Циклон" как полноценную замену потопленному флагману, ракетному крейсеру "Москва".

Напомним, что ранее ВМС Украины в сотрудничестве с СБУ уничтожили возле Евпатории ЗРК С-400 "Триумф". А перед этим в ВМС рассказали, чем опасен российский фрегат "Адмирал Макаров".