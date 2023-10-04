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ВМС ЗСУ розвінчали міф про "непереможний" російський ракетний катер "Циклон"

4 жовтня 2023 16:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ВМС ЗСУ розвінчали міф про "непереможний" російський ракетний катер "Циклон"
"Циклон" на випробовуваннях. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російський корабель "Циклон", який наразі виконує бойове чергування в Чорному морі, — звичайний серійний ракетний катер серійного типу. Також він має невеликий функціонал, але не здатен його використовувати в повному обсязі.

Про це під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформу" повідомив спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Циклон" не такий вже й "грозний"

За словами спікера, "Циклон" не пройшов державних військових випробувань щодо запуску ракет. Тому невідомо, чому він перебуває в Криму, якщо не працюють корабельні пускові установки для крилатих ракет "Калібр".

"Незважаючи на те, що він в строю вже фактично півроку, він і далі їх не запускає. Це свідчить про рівень суднобудівної галузі в Російській Федерації", — сказав Плетенчук.

спікер ВМС України Дмитро Плетенчук
Спікер ВМС України Дмитро Плетенчук. Джерело: "Укрінформ"

Водночас він зауважив, що списувати з рахунків противника зарано, оскільки в Севастополі досі знаходиться чимала ескадра Чорноморського флоту, але остаточна кількість кораблів невідома.

"Тим не менш, є у них проблеми, відповідно з тим, що вони зазнають втрат, по-перше. По-друге, те, що вони обмежені в акваторії, саме завдяки роботі як берегових ракетно-артилерійських військ ВМС, так і інших складових Сил оборони та безпеки України", — сказав Плетенчук.

Зазначимо, що "Циклон" — російський малий ракетний катер проєкту "Каракурт". У 2023 році його передали до 41 бригади ракетних катерів ЧФ РФ. Роспропаганда розхвалила "Циклон" як повноцінну заміну потопленому флагману, ракетному крейсеру "Москва". 

Нагадаємо, що раніше ВМС України у співпраці з СБУ знищили біля Євпаторії ЗРК С-400 "Тріумф". А перед цим у ВМС розповіли чим небезпечний російський фрегат "Адмірал Макаров".

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