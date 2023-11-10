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В результате атаки на военные базы США в Ираке и Сирии есть пострадавшие

10 ноября 2023 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В результате атаки на военные базы США в Ираке и Сирии есть пострадавшие
Американский военный смотрит в бинокль. Фото: topwar.ru
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Четыре атаки были совершены на военные базы США в Ираке и Сирии за сутки. В результате обстрела пострадали военные.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в результате атаки на американские базы пострадали три военных, однако они уже вернулись к выполнению своих обязанностей.

Также сообщается, что произошел взрыв при движении конвоя США вблизи Мосульской дамбы. К происшествиям привело самодельное взрывное устройство (IED), однако обошлось без жертв.

По источникам издания, патруль сопровождали иракские террористы, а авто получило значительные повреждения.

"Войска США и коалиции подверглись по меньшей мере 40 нападениям в Ираке и Сирии с начала октября из-за опустошительной осады Израилем Газы в ответ на трансграничную атаку боевиков ХАМАС 7 октября", — говорится в материале.

Напомним, что беспилотники обстреляли две американские военные базы "Аль-Асад". Это произошло на западе Ирака и Аль-Танф на сирийско-иракско-иорданской границе.

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