Внаслідок атаки на військові бази США в Іраку та Сирії є постраждалі

Американський військовий дивиться в бінокль. Фото: topwar.ru

Чотири атаки було скоєно на військові бази США в Іраку та Сирії за добу. Внаслідок обстрілу постраждали військові.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що внаслідок атаки на американські бази постраждали троє військових, однак вони вже повернулися до виконання своїх обов'язків.

Також повідомляється, що стався вибух під час руху конвою США поблизу Мосульської греблі. До подій призвів саморобний вибуховий пристрій (IED), однак обійшлося без жертв.

За джерелами видання, патруль супроводжували іракські терористи, а авто зазнало значних пошкоджень.

"Війська США та коаліції зазнали щонайменше 40 нападів в Іраку та Сирії з початку жовтня через спустошливу облогу Ізраїлем Гази у відповідь на транскордонну атаку бойовиків ХАМАС 7 жовтня", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що безпілотники обстріляли дві американські військові бази Аль-Асад. Це сталося на заході Іраку та Аль-Танф на сирійсько-іраксько-йорданському кордоні.