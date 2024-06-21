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Ночью оккупанты атаковали Украину ракетами — сколько вражеских целей сбила ПВО

21 июня 2024 07:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Украины 21 июня — сколько российских ракет сбила ПВО
Работа украинской ПВО. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в ночь на 21 июня в очередной раз атаковали Украину ракетами. Враг пытался нанести удары ракетами, однако силы противовоздушной обороны сбили все цели захватчиков.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram.

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Противник для очередного обстрела использовал ракеты Х-59/Х-69, которые запустил с самолетов тактической авиации. 

Цели оккупантов были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях.

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Пост Олещука. Фото: t.me/ComAFUA

Напомним, 20 июня россияне обстреляли кассетными боеприпасами поселки в Донецкой области. В результате вражеских ударов, три человека погибли и четверо получили ранения, среди них ребенок.

Также в ночь на 20 июня Российская Федерация вновь совершила массированную атаку по энергообъектам Украины. В результате удара есть повреждения и пострадавшие.

война
Украина
обстрелы
оккупанты
ПВО
ракеты

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