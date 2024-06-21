Обстрел Украины 21 июня — сколько российских ракет сбила ПВО

Ночью оккупанты атаковали Украину ракетами — сколько вражеских целей сбила ПВО
Российские оккупанты в ночь на 21 июня в очередной раз атаковали Украину ракетами. Враг пытался нанести удары ракетами, однако силы противовоздушной обороны сбили все цели захватчиков.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram.
Ночная атака оккупантов
Противник для очередного обстрела использовал ракеты Х-59/Х-69, которые запустил с самолетов тактической авиации.
Цели оккупантов были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях.
Напомним, 20 июня россияне обстреляли кассетными боеприпасами поселки в Донецкой области. В результате вражеских ударов, три человека погибли и четверо получили ранения, среди них ребенок.
Также в ночь на 20 июня Российская Федерация вновь совершила массированную атаку по энергообъектам Украины. В результате удара есть повреждения и пострадавшие.
Читайте Новини.LIVE!