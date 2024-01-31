Ночью оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области — есть раненые
Российские военные обстреляли город Покровск Донецкой области вечером 30 января. В результате атаки известно о шести раненых.
Об этом сообщает МВА.
Обстрел Покровска 30 января
Враг ударил по центральной части Покровска, из-за чего повреждены пять многоквартирных домов и ранены шесть местных жителей.
"По состоянию на восемь утра в контактный центр уже поступило 40 заявок по поводу имеющихся повреждений жилых помещений", — говорится в сообщении.
В настоящее время бригады коммунальных служб оценивают масштабы разрушений, после чего приступят к выполнению восстановительных работ.
Напомним, что 9 января российские захватчики нанесли ракетный удар по больнице в Покровске Донецкой области, когда там продолжалась операция. От обломков стекла пострадали и пациент и медперсонал. К счастью, погибших нет.
Видео первых минут после жестокого преступления россиян было опубликовано Министерством внутренних дел Украины.
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