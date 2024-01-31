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Ночью оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области — есть раненые

31 января 2024 10:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области — есть раненые
Последствия обстрелов. Фото: Покровская МВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные обстреляли город Покровск Донецкой области вечером 30 января. В результате атаки известно о шести раненых.

Об этом сообщает МВА.

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Обстрел Покровска 30 января

Враг ударил по центральной части Покровска, из-за чего повреждены пять многоквартирных домов и ранены шесть местных жителей.

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Последствия обстрелов. Фото: Покровская МВА

"По состоянию на восемь утра в контактный центр уже поступило 40 заявок по поводу имеющихся повреждений жилых помещений", — говорится в сообщении.

В настоящее время бригады коммунальных служб оценивают масштабы разрушений, после чего приступят к выполнению восстановительных работ.

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Последствия обстрелов. Фото: Покровская МВА

Напомним, что 9 января российские захватчики нанесли ракетный удар по больнице в Покровске Донецкой области, когда там продолжалась операция. От обломков стекла пострадали и пациент и медперсонал. К счастью, погибших нет.

Видео первых минут после жестокого преступления россиян было опубликовано Министерством внутренних дел Украины.

Донецкая область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
атака

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