Ночью оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области — есть раненые

Последствия обстрелов. Фото: Покровская МВА

Российские военные обстреляли город Покровск Донецкой области вечером 30 января. В результате атаки известно о шести раненых.

Об этом сообщает МВА.

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Обстрел Покровска 30 января

Враг ударил по центральной части Покровска, из-за чего повреждены пять многоквартирных домов и ранены шесть местных жителей.

Последствия обстрелов. Фото: Покровская МВА

"По состоянию на восемь утра в контактный центр уже поступило 40 заявок по поводу имеющихся повреждений жилых помещений", — говорится в сообщении.

В настоящее время бригады коммунальных служб оценивают масштабы разрушений, после чего приступят к выполнению восстановительных работ.

Последствия обстрелов. Фото: Покровская МВА

Напомним, что 9 января российские захватчики нанесли ракетный удар по больнице в Покровске Донецкой области, когда там продолжалась операция. От обломков стекла пострадали и пациент и медперсонал. К счастью, погибших нет.

Видео первых минут после жестокого преступления россиян было опубликовано Министерством внутренних дел Украины.