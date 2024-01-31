Вночі окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині — є поранені
Російські військові обстріляли місто Покровськ Донецької області увечері 30 січня. Внаслідок атаки відомо про шістьох поранених.
Про це повідомляє МВА.
Обстріл Покровська 30 січня
Ворог вдарив по центральній частині Покровська, через що пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та поранено шість місцевих мешканців.
"Станом на восьму ранку до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень", — йдеться у повідомленні.
Наразі бригади комунальних служб оцінюють масштаби руйнувань, після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт.
Нагадаємо, що 9 січня російські загарбники завдали ракетного удару по лікарні в Покровську Донецької області, коли там тривала операція. Від уламків скла постраждав і пацієнт, і медперсонал. На щастя, загиблих немає.
Відео перших хвилин після жорстокого злочину росіян було опубліковане Міністерством внутрішніх справ України.
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