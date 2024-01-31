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Вночі окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині — є поранені

31 січня 2024 10:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині — є поранені
Наслідки обстрілів. Фото: Покровська МВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові обстріляли місто Покровськ Донецької області увечері 30 січня. Внаслідок атаки відомо про шістьох поранених.

Про це повідомляє МВА.

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Обстріл Покровська 30 січня

Ворог вдарив по центральній частині Покровська, через що пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та поранено шість місцевих мешканців. 

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Наслідки обстрілів. Фото: Покровська МВА

"Станом на восьму ранку до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень", — йдеться у повідомленні.

Наразі бригади комунальних служб оцінюють масштаби руйнувань, після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт. 

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Наслідки обстрілів. Фото: Покровська МВА

Нагадаємо, що 9 січня російські загарбники завдали ракетного удару по лікарні в Покровську Донецької області, коли там тривала операція. Від уламків скла постраждав і пацієнт, і медперсонал. На щастя, загиблих немає.

Відео перших хвилин після жорстокого злочину росіян було опубліковане Міністерством внутрішніх справ України.

Донецька область
обстріли
окупанти
війна в Україні
атака

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