Ночью Россия атаковала Украину дронами — сколько целей уничтожило ПВО

Дроны в небе. Иллюстративное фото: соцсети

Российские оккупанты в ночь на 19 февраля атаковали Украину беспилотниками типа "шахед". Украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все запущенные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Атака дронов 19 февраля

Противник выпустил дроны-камикадзе "шахед" из Белгородской области в направлении Харьковщины.

"Ночью Силы обороны Украины уничтожили все четыре ударных БпЛА типа Shahed", — отметили в Воздушных силах.

Уничтоженые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, 17 февраля Воздушные Силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Пилот одного из вражеских истребителей направил воздушное судно на жилые дома.

Кроме того, 18 февраля Силы ПВО уничтожили еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.