Вночі Росія атакувала Україну дронами — скільки цілей знищила ППО

Дрони в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

Російські окупанти в ніч на 19 лютого атакували Україну безпілотниками типу "шахед". Українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі запущені дрони.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

Атака дронів 19 лютого

Противник випустив дрони-камікадзе "шахед" з Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

"Вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу Shahed", — зазначили у Повітряних силах.

Знищені цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні Сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Пілот одного з ворожих винищувачів спрямував повітряне судно на житлові будинки.

Крім того, 18 лютого Сили ППО знищили ще один ворожий літак. У небі над Україною захисники збили Су-34.