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Вночі Росія атакувала Україну дронами — скільки цілей знищила ППО

19 лютого 2024 07:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі Росія атакувала Україну дронами — скільки цілей знищила ППО
Дрони в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти в ніч на 19 лютого атакували Україну безпілотниками типу "шахед". Українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі запущені дрони.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

Атака дронів 19 лютого

Противник випустив дрони-камікадзе "шахед" з Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

"Вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу Shahed", — зазначили у Повітряних силах.

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Знищені цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні Сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Пілот одного з ворожих винищувачів спрямував повітряне судно на житлові будинки.

Крім того, 18 лютого Сили ППО знищили ще один ворожий літак. У небі над Україною захисники збили Су-34

безпілотники
окупанти
ППО
дрони
війна в Україні

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