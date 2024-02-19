Вночі Росія атакувала Україну дронами — скільки цілей знищила ППО
Російські окупанти в ніч на 19 лютого атакували Україну безпілотниками типу "шахед". Українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі запущені дрони.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
Атака дронів 19 лютого
Противник випустив дрони-камікадзе "шахед" з Бєлгородської області у напрямку Харківщини.
"Вночі Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу Shahed", — зазначили у Повітряних силах.
Нагадаємо, 17 лютого Повітряні Сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Пілот одного з ворожих винищувачів спрямував повітряне судно на житлові будинки.
Крім того, 18 лютого Сили ППО знищили ще один ворожий літак. У небі над Україною захисники збили Су-34.
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