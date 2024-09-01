Массированная атака дронов на Россию — люди фиксируют пожары на стратегических объектах

Ночью Россию атаковали беспилотники — горят Московский НПЗ и электростанция
Ночью 1 сентября Москву и ряд регионов России атаковали беспилотники, в результате чего возник пожар на Московском НПЗ. Также в Тверской области пострадали нефтеперерабатывающий завод и газораспределительная сеть в Конаково.
Об этом сообщил ряд РосСМИ и Telegram-каналов в воскресенье, 1 сентября.
Массированная атака дронов на Россию
Утром 1 сентября местные жители сообщали о задымлении в районе Московского НПЗ. Накануне там слышали выстрелы из стрелкового оружия и взрыв.
Взрывы звучали также в Тульской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Курской и Брянской областях. Несмотря на заявления властей об отсутствии жертв и разрушений, в социальных сетях распространяются фото и видео задымлений после взрывов.
По заявлению росвласти, эта атака включала 158 беспилотников. Особенно сильные удары были зафиксированы у Москвы, где главным объектом стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.
Последствия атаки дронов на РФ
Несмотря на заявления властей об успешном уничтожении большинства дронов, свидетели сообщают о серьезных повреждениях нефтеперерабатывающего завода: наблюдали мощный огненный столб.
Мэр Москвы Собянин заявил о незначительном повреждении технического помещения нефтеперерабатывающего завода. Однако росСМИ сообщили, что пожар в Капотне имел самый высокий уровень сложности.
В Тверской области пострадали нефтеперерабатывающий завод и газораспределительная сеть в Конаково. Имеются данные о попытке атаки на Каширскую тепловую электростанцию в Московской области.
По данным минобороны России, в общей сложности было уничтожено 158 дронов, из них:
- 46 дронов были сбиты над Курской областью,
- 34 — над Брянской,
- 28 — над Воронежской,
- 14 — над Белгородской,
- 8 — над Рязанской,
- 2 — над Москвой,
- 7 — над Подмосковьем,
- 5 — над Калужской,
- 4 — над Липецкой,
- 3 — над Тульской,
- по 2 — над Тамбовской и Смоленской,
- по 1 — над Орловской, Тверской и Ивановской.
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