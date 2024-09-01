Массированная атака дронов на Россию — люди фиксируют пожары на стратегических объектах

Дым на НПЗ в Москве. Фото: Фото: ASTRA

Ночью 1 сентября Москву и ряд регионов России атаковали беспилотники, в результате чего возник пожар на Московском НПЗ. Также в Тверской области пострадали нефтеперерабатывающий завод и газораспределительная сеть в Конаково.

Об этом сообщил ряд РосСМИ и Telegram-каналов в воскресенье, 1 сентября.

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Задым пожара на НПЗ, Москва. Фото: российские Telegram-каналы

Массированная атака дронов на Россию

Утром 1 сентября местные жители сообщали о задымлении в районе Московского НПЗ. Накануне там слышали выстрелы из стрелкового оружия и взрыв.

Взрывы звучали также в Тульской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Курской и Брянской областях. Несмотря на заявления властей об отсутствии жертв и разрушений, в социальных сетях распространяются фото и видео задымлений после взрывов.

Последствия атаки дронов, Москва. Фото: российские Telegram-каналы

По заявлению росвласти, эта атака включала 158 беспилотников. Особенно сильные удары были зафиксированы у Москвы, где главным объектом стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.

Сообщение минобороны РФ. Фото: скриншот

Последствия атаки дронов на РФ

Несмотря на заявления властей об успешном уничтожении большинства дронов, свидетели сообщают о серьезных повреждениях нефтеперерабатывающего завода: наблюдали мощный огненный столб.

Мэр Москвы Собянин заявил о незначительном повреждении технического помещения нефтеперерабатывающего завода. Однако росСМИ сообщили, что пожар в Капотне имел самый высокий уровень сложности.

В Тверской области пострадали нефтеперерабатывающий завод и газораспределительная сеть в Конаково. Имеются данные о попытке атаки на Каширскую тепловую электростанцию в Московской области.

По данным минобороны России, в общей сложности было уничтожено 158 дронов, из них:

46 дронов были сбиты над Курской областью,

34 — над Брянской,

28 — над Воронежской,

14 — над Белгородской,

8 — над Рязанской,

2 — над Москвой,

7 — над Подмосковьем,

5 — над Калужской,

4 — над Липецкой,

3 — над Тульской,

по 2 — над Тамбовской и Смоленской,

по 1 — над Орловской, Тверской и Ивановской.