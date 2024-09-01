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Вночі Росію атакували безпілотники — горять Московський НПЗ та електростанція

1 вересня 2024 12:40
Галина Шподарева - редактор
Масована атака дронів на Росію — люди фіксують пожежі на стратегічних об'єктах
Дим на НПЗ в Москві. Фото: Фото: ASTRA
Галина Шподарева - редактор

Вночі 1 вересня Москву та низку регіонів Росії атакували безпілотники, внаслідок чого виникла пожежа на Московському НПЗ. Також у Тверській області постраждали нафтопереробний завод та газорозподільна мережа у Конаково. 

Про це повідомили низка росЗМІ та Telegram-каналів у неділю, 1 вересня. 

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Вночі Росію атакували безпілотники — горять Московський НПЗ та електростанція - фото 1
Задимлення пожежі на НПЗ, Москва. Фото: російські Telegram-канали

Масована атака дронів на Росію

Вранці 1 вересня місцеві жителі повідомляли про задимлення в районі Московського НПЗ. Напередодні там чули постріли зі стрілецької зброї та вибух.

Вибухи лунали також в Тульській, Білгородській, Липецькій, Воронезькій, Курській та Брянській областях. Попри заяви влади про відсутність жертв та руйнувань, у соціальних мережах ширяться фото і відео задимлень після вибухів.

Вночі Росію атакували безпілотники — горять Московський НПЗ та електростанція - фото 2
Наслідки атаки дронів, Москва. Фото: російські Telegram-канали

За заявою росвлади, ця атака включала 158 безпілотників. Особливо сильні удари були зафіксовані біля Москви, де головним об'єктом став Московський нафтопереробний завод в районі Капотня.

Вночі Росію атакували безпілотники — горять Московський НПЗ та електростанція - фото 3
Допис міноборони РФ. Фото: скриншот

Наслідки атаки дронів на РФ

Попри заяви влади про успішне знищення більшості дронів, свідки повідомляють про серйозні пошкодження нафтопереробного заводу: спостерігали потужний вогняний стовп. 

Мер Москви Собянін заявив про незначне пошкодження технічного приміщення нафтопереробного заводу. Проте росЗМІ повідомили, що пожежа в Капотні мала найвищий рівень складності.

У Тверській області постраждали нафтопереробний завод та газорозподільна мережа у Конаково. Є дані про спробу атаки на Каширську теплову електростанцію в Московській області. 

За даними міноборони Росії, загалом було знищено 158 дронів, з них:

  • 46 дронів було збито над Курською областю,
  • 34 — над Брянською,
  • 28 — над Воронезькою,
  • 14 — над Білгородською,
  • 8 — над Рязанською,
  • 2 — над Москвою,
  • 7 — над Підмосков'ям,
  • 5 — над Калузькою,
  • 4 — над Липецькою,
  • 3 — над Тульською,
  • по 2 — над Тамбовською та Смоленською,
  • по 1 — над Орловською, Тверською та Іванівською.
Вночі Росію атакували безпілотники — горять Московський НПЗ та електростанція - фото 4
Наслідки атаки на московський НПЗ. Фото: російські Telegram-канали

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