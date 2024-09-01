Масована атака дронів на Росію — люди фіксують пожежі на стратегічних об'єктах

Вночі Росію атакували безпілотники — горять Московський НПЗ та електростанція
Вночі 1 вересня Москву та низку регіонів Росії атакували безпілотники, внаслідок чого виникла пожежа на Московському НПЗ. Також у Тверській області постраждали нафтопереробний завод та газорозподільна мережа у Конаково.
Про це повідомили низка росЗМІ та Telegram-каналів у неділю, 1 вересня.
Масована атака дронів на Росію
Вранці 1 вересня місцеві жителі повідомляли про задимлення в районі Московського НПЗ. Напередодні там чули постріли зі стрілецької зброї та вибух.
Вибухи лунали також в Тульській, Білгородській, Липецькій, Воронезькій, Курській та Брянській областях. Попри заяви влади про відсутність жертв та руйнувань, у соціальних мережах ширяться фото і відео задимлень після вибухів.
За заявою росвлади, ця атака включала 158 безпілотників. Особливо сильні удари були зафіксовані біля Москви, де головним об'єктом став Московський нафтопереробний завод в районі Капотня.
Наслідки атаки дронів на РФ
Попри заяви влади про успішне знищення більшості дронів, свідки повідомляють про серйозні пошкодження нафтопереробного заводу: спостерігали потужний вогняний стовп.
Мер Москви Собянін заявив про незначне пошкодження технічного приміщення нафтопереробного заводу. Проте росЗМІ повідомили, що пожежа в Капотні мала найвищий рівень складності.
У Тверській області постраждали нафтопереробний завод та газорозподільна мережа у Конаково. Є дані про спробу атаки на Каширську теплову електростанцію в Московській області.
За даними міноборони Росії, загалом було знищено 158 дронів, з них:
- 46 дронів було збито над Курською областю,
- 34 — над Брянською,
- 28 — над Воронезькою,
- 14 — над Білгородською,
- 8 — над Рязанською,
- 2 — над Москвою,
- 7 — над Підмосков'ям,
- 5 — над Калузькою,
- 4 — над Липецькою,
- 3 — над Тульською,
- по 2 — над Тамбовською та Смоленською,
- по 1 — над Орловською, Тверською та Іванівською.
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