Масована атака дронів на Росію — люди фіксують пожежі на стратегічних об'єктах

Дим на НПЗ в Москві. Фото: Фото: ASTRA

Вночі 1 вересня Москву та низку регіонів Росії атакували безпілотники, внаслідок чого виникла пожежа на Московському НПЗ. Також у Тверській області постраждали нафтопереробний завод та газорозподільна мережа у Конаково.

Про це повідомили низка росЗМІ та Telegram-каналів у неділю, 1 вересня.

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Задимлення пожежі на НПЗ, Москва. Фото: російські Telegram-канали

Масована атака дронів на Росію

Вранці 1 вересня місцеві жителі повідомляли про задимлення в районі Московського НПЗ. Напередодні там чули постріли зі стрілецької зброї та вибух.

Вибухи лунали також в Тульській, Білгородській, Липецькій, Воронезькій, Курській та Брянській областях. Попри заяви влади про відсутність жертв та руйнувань, у соціальних мережах ширяться фото і відео задимлень після вибухів.

Наслідки атаки дронів, Москва. Фото: російські Telegram-канали

За заявою росвлади, ця атака включала 158 безпілотників. Особливо сильні удари були зафіксовані біля Москви, де головним об'єктом став Московський нафтопереробний завод в районі Капотня.

Допис міноборони РФ. Фото: скриншот

Наслідки атаки дронів на РФ

Попри заяви влади про успішне знищення більшості дронів, свідки повідомляють про серйозні пошкодження нафтопереробного заводу: спостерігали потужний вогняний стовп.

Мер Москви Собянін заявив про незначне пошкодження технічного приміщення нафтопереробного заводу. Проте росЗМІ повідомили, що пожежа в Капотні мала найвищий рівень складності.

У Тверській області постраждали нафтопереробний завод та газорозподільна мережа у Конаково. Є дані про спробу атаки на Каширську теплову електростанцію в Московській області.

За даними міноборони Росії, загалом було знищено 158 дронів, з них:

46 дронів було збито над Курською областю,

34 — над Брянською,

28 — над Воронезькою,

14 — над Білгородською,

8 — над Рязанською,

2 — над Москвою,

7 — над Підмосков'ям,

5 — над Калузькою,

4 — над Липецькою,

3 — над Тульською,

по 2 — над Тамбовською та Смоленською,

по 1 — над Орловською, Тверською та Іванівською.