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Уоллес призвал усилить мобилизацию в Украине: что стоит за этими словами

4 октября 2023 16:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Уоллес призвал усилить мобилизацию в Украине: что стоит за этими словами
Мобилизированные в Украине. Фото: "Вечерний Киев"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Заявление экс-руководителя минобороны Великобритании Бена Уоллеса о необходимости усиления мобилизации является объективной оценкой ситуации. Украине нужно реагировать на очередной российский призыв, который прибавит на фронт более 100 тысяч окупантов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Почему Уоллес призвал усилить мобилизацию в Украине

"Слова Уоллеса продиктованы объективной оценкой ситуации, потому что возможности Российской Федерации превышают наши — в частности, в вопросах комплектования боевых подразделений", — уверен Игорь Романенко.

В других аспектах — ракетном, артиллерийском, авиационном — в Украине есть определенные шаги на выравнивание ситуации на фронте и даже преимущество. Такие же действия нужны и в отношении военнослужащих.

Что происходит в России

"За последнее время в России был объявлен призыв — а это 130 тысяч, причем с призывниками активно работают, обрабатывают и так или иначе отправляют на фронт", — пояснил генерал-лейтенант ВСУ.

Так что на это украинскому военно-политическому руководству нужно соответственно реагировать с военной точки зрения.

Напомним, что на днях Бен Уоллес, до недавнего времени занимавший пост министра обороны Великобритании, заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что мобилизация в Украине должна быть усилена. В частности, по словам Уоллеса, активнее должны привлекаться в армию молодые люди, поскольку средний возраст бойцов на фронте, по его словам, более 40 лет.

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