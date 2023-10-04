Воллес закликав посилити мобілізацію в Україні: що стоїть за цими словами
Заява ексочільника міноборони Великої Британії Бена Воллеса про необхідність посилення мобілізації є об’єктивною оцінкою ситуації. Україні потрібно реагувати на черговий російський призов, який додасть на фронт понад 100 тисяч окупантів.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
Чому Воллес закликав посилити мобілізацію в Україні
"Слова Воллеса продиктовані об’єктивною оцінкою ситуації, бо можливості Російської Федерації перевищують наші — зокрема, у питаннях комплектування бойових підрозділів", — упевнений Ігор Романенко.
У інших аспектах — ракетному, артилерійському, авіаційному — в Україні є певні кроки на вирівнювання ситуації на фронті і навіть здобуття переваги. Такі ж дії потрібні і щодо військовослужбовців.
Що відбувається в Росії
"За останній час в Росії був оголошений призов — а це 130 тисяч, причому з призовниками активно працюють, обробляють і так чи інакше відправляють на фронт", — пояснив генерал-лейтенант ЗСУ.
Тож на це українському військово-політичному керівництву треба відповідно реагувати з воєнної точки зору.
Нагадаємо, що днями Бен Воллес, який донедавна обіймав посаду міністра оборони Великої Британії, заявив у інтерв’ю британському виданню The Guardian, що мобілізація в Україні має бути посилена. Зокрема, за словами Воллеса, активніше мають залучатися до армії молоді люди, оскільки середній вік бійців на фронті, за його словами, понад 40 років.