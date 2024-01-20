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Волонтер дал точный совет жителям Авдеевки, которые следят за пророссийскими каналами

20 января 2024 12:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Волонтер дал точный совет жителям Авдеевки, которые следят за пророссийскими каналами
Волонтер с позывным "Голландец". Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Жители Авдеевки, что в Донецкой области, следят в соцсетях за двумя местными пабликами, одни за украинским, другие за пророссийским. Во втором люди радуются, когда российские оккупанты уничтожают их же дома.

Об этом рассказал волонтер с позывным "Голландец".

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Он отметил, что в этом пророссийском паблике жители почти разрушенного города радуются, когда видят, как захватчики наносят удары по их домам.

"Ко вторым у меня есть небольшой совет. Если у вас уже нет сил, когда же Авдеевка придет в "родную гавань", вы можете переименовать свой паблик "Уссурийск — мой новый дом". Ус*усь, но буду с Россией до конца". Мерзнуть, добавьте обязательно", — дал такой совет пророссийским жителям волонтер.

По его словам, в Авдеевке даже под российскими обстрелами в самом холодном подвале теплее, чем в Подмосковье.

Напомним, под Москвой на фоне серьезных морозов сформировалась масштабная коммунальная катастрофа. Она связана с отсутствием отопления в ряде городов и селений. В свою очередь из-за этого россияне, чтобы согреться, разжигали костер.

Донецкая область
отопление
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Авдеевка
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холод

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