Волонтер дав влучну пораду жителям Авдіївки, які стежать за проросійськими каналами

Волонтер з позивним "Голландець". Фото: скриншот з відео

Мешканці Авдіївки, що на Донеччині, стежать у соцмережах за двома місцевими пабліками: одні за українським, інші за проросійським. В другому люди радіють, коли російські окупанти знищують їхні ж будинки.

Про це розповів волонтер з позивним "Голландець".

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Порада для проросійських мешканців

Він зазначив, що в цьому проросійському пабліку жителі майже зруйнованого міста радіють, коли бачать, як загарбники завдають ударів по їхніх будинках.

"До других в мене є невеличка порада. Якщо у вас вже немає сил, коли ж Авдіївка прийде в "родную гавань", ви можете перейменувати свій паблік "Уссурийск — мой новый дом". Ус*усь, но буду с Россией до конца". Мерзнути, додайте обов'язково", — дав таку пораду проросійським мешканцям волонтер.

За його словами, в Авдіївці навіть під російськими обстрілами в найхолоднішому підвалі, тепліше, ніж в Підмосков'ї.

Нагадаємо, під Москвою на тлі серйозних морозів сформувалася масштабна комунальна катастрофа. Вона пов'язана з відсутністю опалення у низці міст і селищ. Своєю чергою через це росіяни, аби зігрітися, розпалювали багаття.