Волонтер показал, как живут люди в Купянском районе
Российские захватчики обстреливают деоккупированный Купянский район Харьковщины чуть ли не каждый день. Однако в населенных пунктах по-прежнему остаются гражданские украинцы.
Соответствующее видео опубликовал волонтер Денис Христов.
Как выглядит Купянский район
На видео слышны взрывы и видно, как через несколько десятков метров украинская авиация наносит удары по врагу.
В то же время во дворе дома в селе Песчаное, куда волонтер привез лекарства и продукты, бегают животные.
Однако люди продолжают жить в условиях постоянных обстрелов и не собираются уезжать.
Напомним, что, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.
Кроме того, российские военные в ночь на 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.
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