Волонтер показал, как живут люди в Купянском районе

Последствия обстрелов Купянска. Иллюстративное фото: RFE/RL

Российские захватчики обстреливают деоккупированный Купянский район Харьковщины чуть ли не каждый день. Однако в населенных пунктах по-прежнему остаются гражданские украинцы.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Денис Христов.

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Как выглядит Купянский район

На видео слышны взрывы и видно, как через несколько десятков метров украинская авиация наносит удары по врагу.

В то же время во дворе дома в селе Песчаное, куда волонтер привез лекарства и продукты, бегают животные.

Однако люди продолжают жить в условиях постоянных обстрелов и не собираются уезжать.

Напомним, что, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.

Кроме того, российские военные в ночь на 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.