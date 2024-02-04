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Волонтер показав, як живуть люди у Куп'янському районі

4 лютого 2024 19:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Волонтер показав, як живуть люди у Куп'янському районі
Наслідки обстрілів Куп'янська. Ілюстративне фото: RFE/RL
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники обстрілюють деокупований Куп'янський район Харківщини ледь не щодня. Проте у населених пунктах досі лишаються цивільні українці.

Відповідне відео опублікував волонтер Денис Христов

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На відео чутно вибухи та видно, як за кілька десятків метрів українська авіація завдає ударів по ворогу.

Водночас на подвір'ї будинку у селі Піщаному, куди волонтер привіз ліки та продукти, бігають тварини.

Однак люди продовжують жити в умовах постійних обстрілів й не збираються виїжджати.

Нагадаємо, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на Куп'янському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії. Нині тривають важкі бої поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

Крім того, російські військові в ніч проти 26 січня обстріляли Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на заправці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Харківська область
волонтери
деокупація України
Куп'янськ
війна в Україні

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