Враг атакует ракетами – куда летят вражеские цели

Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине сейчас, 16 декабря, продолжается. Кроме беспилотников, есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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По словам украинских защитников, управляемая авиационная ракета летит в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:17. Ракета изменила направление на Кропивницкий Кировоградской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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