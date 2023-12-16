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Враг атакует ракетами – куда летят вражеские цели

16 декабря 2023 23:14
обновлено: 23:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг атакует ракетами – куда летят вражеские цели
Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 16 декабря, продолжается. Кроме беспилотников, есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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По словам украинских защитников, управляемая авиационная ракета летит в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 16 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:17. Ракета изменила направление на Кропивницкий Кировоградской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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