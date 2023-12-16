Враг атакует ракетами – куда летят вражеские цели
16 декабря 2023 23:14
обновлено: 23:18
Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: УП
Воздушная тревога в Украине сейчас, 16 декабря, продолжается. Кроме беспилотников, есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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По словам украинских защитников, управляемая авиационная ракета летит в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.
Обновлено 23:17. Ракета изменила направление на Кропивницкий Кировоградской области.
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