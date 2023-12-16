Триває повітряна тривога зараз 16 грудня — куди летять ворожі ракети

Ворог атакує ракетами — куди летять ворожі цілі
Повітряна тривога в Україні зараз, 16 грудня, продовжується. Окрім безпілотників, є загроза ракетного удару. Спершу ціль ворога летіла в напрямку Дніпропетровської області, а потім змінила курс на Кіровоградську.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Триває повітряна тривога зараз 16 грудня
За словами українських захисників, керована авіаційна ракета летить в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Раніше Повітряні сили попереджали також про ракетну небезпеку в Запорізькій області.
Оновлено 23:17. Ракета змінила напрямок на Кропивницький Кіровоградської області.
Оновлено 23:21. Військові закликають мешканців Кропивницька пройти в укриття.
Оновлено 23:25. За словами пабліка "Николаевский Ванек" ракета була типу Х-59.
Повітряна тривога дістається півночі — на підступах до Київської області.
Оновлено 23:27. Безпілотники прямують з Дніпропетровської області до Запоріжжя.
Також зафіксували БпЛА з акваторії Чорного моря в бік Одеської області.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеського району бути в укриттях до відбою тривоги.
Оновлено 23:32. За даними "Ванька" є загроза для Одеси, Чорноморська та Южного.
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