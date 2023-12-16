Триває повітряна тривога зараз 16 грудня — куди летять ворожі ракети

Ракета злітає в повітряний простір. Фото: УП

Повітряна тривога в Україні зараз, 16 грудня, продовжується. Окрім безпілотників, є загроза ракетного удару. Спершу ціль ворога летіла в напрямку Дніпропетровської області, а потім змінила курс на Кіровоградську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Триває повітряна тривога зараз 16 грудня

За словами українських захисників, керована авіаційна ракета летить в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Раніше Повітряні сили попереджали також про ракетну небезпеку в Запорізькій області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:17. Ракета змінила напрямок на Кропивницький Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:21. Військові закликають мешканців Кропивницька пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:25. За словами пабліка "Николаевский Ванек" ракета була типу Х-59.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряна тривога дістається півночі — на підступах до Київської області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:27. Безпілотники прямують з Дніпропетровської області до Запоріжжя.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також зафіксували БпЛА з акваторії Чорного моря в бік Одеської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеського району бути в укриттях до відбою тривоги.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Оновлено 23:32. За даними "Ванька" є загроза для Одеси, Чорноморська та Южного.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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