В который раз воздушная тревога сейчас 29 октября — опасные области

Враг атакует Украину "шахедами" - опасные области
Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 октября, охватывает все больше областей . Юг начал "краснеть" около 01:20 и по состоянию на данный момент тревога охватила Николаевскую, Одесскую, Херсонскую и другие области. Есть угроза удара вражеских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Еще раз воздушная тревога сейчас 29 октября
Обновлено 01:33. Украинские защитники предупреждают об угрозе ударных БПЛА в следующих областях:
- Херсонской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Николаевской.
Обновлено 01:38. Местные СМИ сообщают о беспилотниках в направлении Николаева и Вознесенска.
Обновлено 01:45. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе БПЛА для Николаевской области. Также, по его словам, ПВО не готовы.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!