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Враг атакует Украину "шахедами" - опасные области

29 октября 2023 01:32
обновлено: 02:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В который раз воздушная тревога сейчас 29 октября — опасные области
Беспилотники улетают воздушным пространством. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 октября, охватывает все больше областей . Юг начал "краснеть" около 01:20 и по состоянию на данный момент тревога охватила Николаевскую, Одесскую, Херсонскую и другие области. Есть угроза удара вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Еще раз воздушная тревога сейчас 29 октября

Обновлено 01:33. Украинские защитники предупреждают об угрозе ударных БПЛА в следующих областях:

  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Николаевской.
Скриншот в сообщении с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот в сообщении с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:38. Местные СМИ сообщают о беспилотниках в направлении Николаева и Вознесенска.

Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Новости Николаева"

Обновлено 01:45. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе БПЛА для Николаевской области. Также, по его словам, ПВО не готовы.

Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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