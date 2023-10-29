В который раз воздушная тревога сейчас 29 октября — опасные области

Беспилотники улетают воздушным пространством. Фото: Shutterstock

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 октября, охватывает все больше областей . Юг начал "краснеть" около 01:20 и по состоянию на данный момент тревога охватила Николаевскую, Одесскую, Херсонскую и другие области. Есть угроза удара вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Еще раз воздушная тревога сейчас 29 октября

Обновлено 01:33. Украинские защитники предупреждают об угрозе ударных БПЛА в следующих областях:

Херсонской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Николаевской.

Скриншот в сообщении с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:38. Местные СМИ сообщают о беспилотниках в направлении Николаева и Вознесенска.

Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Новости Николаева"

Обновлено 01:45. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе БПЛА для Николаевской области. Также, по его словам, ПВО не готовы.

Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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