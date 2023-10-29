Вкотре повітряна тривога зараз 29 жовтня — небезпечні області

Безпілотники летять повітряним простором. Фото: Shutterstock

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 жовтня, охоплює все більше областей. Південь почав "червоніти" близько 01:20 й станом на зараз тривога охопила Миколаївську, Одеську, Херсонську та інші області. Є загроза удару ворожих безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Вкотре повітряна тривога зараз 29 жовтня

Оновлено 01:33. Українські захисники попереджають про загрозу ударних БпЛА в таких областях:

Херсонській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Миколаївській.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:38. Місцеві ЗМІ повідомляють про безпілотники в напрямку до Миколаєва та Вознесенська.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Новости Николаева"

Оновлено 01:45. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу БпЛА для Миколаївської області. Також, за його словами, ППО на готові.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 02:13. За даними "Ванька", під загрозою удару БпЛА Миколаївська та Кіровоградська області, куди наразі мчать ворожі цілі.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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