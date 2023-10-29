Вкотре повітряна тривога зараз 29 жовтня — небезпечні області

Ворог атакує Україну "шахедами" — небезпечні області
Повітряна тривога в Україні зараз, 29 жовтня, охоплює все більше областей. Південь почав "червоніти" близько 01:20 й станом на зараз тривога охопила Миколаївську, Одеську, Херсонську та інші області. Є загроза удару ворожих безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Вкотре повітряна тривога зараз 29 жовтня
Оновлено 01:33. Українські захисники попереджають про загрозу ударних БпЛА в таких областях:
- Херсонській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Миколаївській.
Оновлено 01:38. Місцеві ЗМІ повідомляють про безпілотники в напрямку до Миколаєва та Вознесенська.
Оновлено 01:45. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу БпЛА для Миколаївської області. Також, за його словами, ППО на готові.
Оновлено 02:13. За даними "Ванька", під загрозою удару БпЛА Миколаївська та Кіровоградська області, куди наразі мчать ворожі цілі.
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