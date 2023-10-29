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Ворог атакує Україну "шахедами" — небезпечні області

29 жовтня 2023 01:32
оновлено: 02:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вкотре повітряна тривога зараз 29 жовтня — небезпечні області
Безпілотники летять повітряним простором. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 жовтня, охоплює все більше областей. Південь почав "червоніти" близько 01:20 й станом на зараз тривога охопила Миколаївську, Одеську, Херсонську та інші області. Є загроза удару ворожих безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Вкотре повітряна тривога зараз 29 жовтня

Оновлено 01:33. Українські захисники попереджають про загрозу ударних БпЛА в таких областях:

  • Херсонській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Миколаївській.
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:38. Місцеві ЗМІ повідомляють про безпілотники в напрямку до Миколаєва та Вознесенська.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Новости Николаева"

Оновлено 01:45. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу БпЛА для Миколаївської області. Також, за його словами, ППО на готові.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 02:13. За даними "Ванька", під загрозою удару БпЛА Миколаївська та Кіровоградська області, куди наразі мчать ворожі цілі.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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