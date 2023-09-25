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Враг готовит мобилизацию на юге Украины, — Сопротивление

25 сентября 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг готовит мобилизацию на юге Украины, — Сопротивление
Военные РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг на временно оккупированных землях юга Украины готовится к проведению мобилизации. В частности, россияне формируют систему военного учета призывников, военнообязанных из жителей ТОТ.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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В Центре Национального сопротивления сообщают, что оккупанты создали так называемые "федеральные комиссариаты" на ВОТ Херсонской и Запорожской областей.

"В своих пропагандистских телеграмм-каналах российские оккупационные администрации регулярно размещают объявления с требованиями местного населения призывного возраста и военнообязанных предоставить личные данные и копии документов, удостоверяющих личность с последующей постановкой на "временный учет" во вновь созданных "военных комиссариатах", — добавляют в Центре.

Также местным жителям регулярно поступают повестки с требованиями явиться в местный орган РОА для постановки на "военный учет".

Напомним, во время военного положения и общей мобилизации в Украине заметили наплыв мужчин 30-летнего возраста в учебные заведения с целью получить второе, а то и третье образование. В ТЦК объяснили, будет ли происходить мобилизация таких студентов.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" все студенты обязаны подавать ежегодно до 1 октября документы и соответствующую справку в местные ТЦК.

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