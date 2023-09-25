Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ворог готує мобілізацію на півдні України, — Спротив arrow

Ворог готує мобілізацію на півдні України, — Спротив

25 вересня 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог готує мобілізацію на півдні України, — Спротив
Військові РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог на тимчасово окупованих землях півдня України готується до проведення мобілізації. Зокрема, росіяни формують систему військового обліку призовників, військовозобов’язаних з поміж жителів ТОТ. 

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

Читайте також:

Ворог проводить мобілізацію

У Центрі Національного спротиву повідомляють, що окупанти створили так звані "федеральні комісаріати" на ТОТ Херсонської та Запорізької областей. 

"У своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на "тимчасовий облік" у новостворених "військових комісаріатах", — додають у Центрі. 

Також, місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами з’явитися до місцевого органу РОА для постановки на "військовий облік".

 Нагадаємо, під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні помітили наплив чоловіків 30-річного віку до навчальних закладів з метою здобути другу, а то й третю освіту. У ТЦК пояснили, чи відбуватиметься мобілізація таких студентів.

Згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі студенти мають обов'язок подавати щорічно до 1 жовтня документи та відповідну довідку в місцеві ТЦК.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз