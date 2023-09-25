Ворог готує мобілізацію на півдні України, — Спротив

Військові РФ. Фото: Google

Ворог на тимчасово окупованих землях півдня України готується до проведення мобілізації. Зокрема, росіяни формують систему військового обліку призовників, військовозобов’язаних з поміж жителів ТОТ.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

Читайте також:

Ворог проводить мобілізацію

У Центрі Національного спротиву повідомляють, що окупанти створили так звані "федеральні комісаріати" на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.

"У своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на "тимчасовий облік" у новостворених "військових комісаріатах", — додають у Центрі.

Також, місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами з’явитися до місцевого органу РОА для постановки на "військовий облік".

Нагадаємо, під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні помітили наплив чоловіків 30-річного віку до навчальних закладів з метою здобути другу, а то й третю освіту. У ТЦК пояснили, чи відбуватиметься мобілізація таких студентів.

Згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі студенти мають обов'язок подавати щорічно до 1 жовтня документи та відповідну довідку в місцеві ТЦК.