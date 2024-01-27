Враг наращивает силы — Сырский рассказал о ситуации на фронте

Александр Сырский на фронте. Фото: Сырский

Украинские военные продолжают уничтожать российского захватчика. На Восточном фронте ситуация остается сложной. Враг, в частности, наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский в Telegram.

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Враг продолжает наступать

Враг продолжает наступательные действия с целью улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска.

"Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов пытается безуспешно атаковать по направлению Кременная, Григоровка", — говорится в сообщении.

Враг пытается компенсировать свои неудачи в наступательных действиях увеличением интенсивности огневого воздействия. В течение последних двух дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и

дронов-камикадзе.

Военное командование на Восточном фронте. Фото: Сырский

"На Бахмутском направлении агрессор ведет наступательные действия, пытаясь прорвать нашу оборону севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Времен Яр. Проводит перегруппировку своих сил и средств и применяет подразделения "добровольческого корпуса". Пытается безуспешно восстановить утраченное положение в районах Клищиевки и Андреев" — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что из-за отсутствия тактических успехов в отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий.

Военное командование на Восточном фронте. Фото: Сырский

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