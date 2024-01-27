Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг наращивает силы — Сырский рассказал о ситуации на фронте arrow

Враг наращивает силы — Сырский рассказал о ситуации на фронте

27 января 2024 06:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Враг наращивает силы — Сырский рассказал о ситуации на фронте
Александр Сырский на фронте. Фото: Сырский
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинские военные продолжают уничтожать российского захватчика. На Восточном фронте ситуация остается сложной. Враг, в частности, наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский в Telegram.

Читайте также:

Враг продолжает наступать

Враг продолжает наступательные действия с целью улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска.

"Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов пытается безуспешно атаковать по направлению Кременная, Григоровка", — говорится в сообщении.

Враг пытается компенсировать свои неудачи в наступательных действиях увеличением интенсивности огневого воздействия. В течение последних двух дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и
дронов-камикадзе.

Военное командование на Восточном фронте. Фото: Сырский

"На Бахмутском направлении агрессор ведет наступательные действия, пытаясь прорвать нашу оборону севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Времен Яр. Проводит перегруппировку своих сил и средств и применяет подразделения "добровольческого корпуса". Пытается безуспешно восстановить утраченное положение в районах Клищиевки и Андреев" — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что из-за отсутствия тактических успехов в отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий.

Военное командование на Восточном фронте. Фото: Сырский

Напомним, что происходит на фронтах и может ли Россия снова пойти на Киев или захватить Харьков — в интервью Новости.LIVE рассказал народный депутат партии "Слуга народа" и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Черновцы.

война
мобилизация
повестки
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме