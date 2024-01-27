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Ворог нарощує сили — Сирський розповів про ситуацію на фронті

27 січня 2024 06:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Ворог нарощує сили — Сирський розповів про ситуацію на фронті
Олександр Сирський на фронті. Фото: Сирський
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українські військові продовжують нищити російського загарбника. На Східному фронті обстановка залишається складною. Ворог, зокрема, нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський у Telegram.

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Ворог продовжує наступати

Ворог продовжує наступальні дії з метою покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська. 

"Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагається безуспішно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка", — йдеться в повідомленні.

Ворог намагається компенсувати свої невдачі в наступальних діях збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та 
дронів-камікадзе.

Військове командування на Східному фронті. Фото: Сирський

"На Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати нашу оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр. Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи "добровольчого корпусу". Намагається безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки", — мовиться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій.

Військове командування на Східному фронті. Фото: Сирський

Нагадаємо, що відбувається на фронтах наразі та чи може Росія знву піти на Київ або захопити Харків — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів народний депутат партії "Слуга народу" та заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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повістки
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