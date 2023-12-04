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Враг снова может пойти на Киев — в ВСУ объяснили, что будет, если не быть готовым к этому

4 декабря 2023 04:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг снова может пойти на Киев — в ВСУ объяснили, что будет, если не быть готовым к этому
Украинский военный целится из винтовки. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский разведчик Александр Немков, участвовавший в авиапрорыве на "Азовсталь" и проведший в плену РФ 120 дней, заявил, что украинцы должны готовиться ко всему, ведь не исключено, что враг снова может пойти на Киев. Так, женщины и мужчины должны многое освоить, например, научиться держать оружие в руках и получить навыки парамедика.

Об этом Александр Немков рассказал в интервью ТСН.ua.

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"Воевать можно по-разному и быть полезным армии тоже. Это необязательно, что это все взяли поголовно штык и побежали просто. Все должны иметь определенные навыки, которые будут полезны в армии. Потому что мы не знаем, как завтра вернется ситуация на фронте. Мы не знаем, снова подойдут ли к границам Киева. Такое тоже возможно в принципе на сегодняшний день, к сожалению. Если наши люди будут не готовы к таким событиям, то будет тот результат, который мы видели в Буче", — отметил Немков.

По его словам, мужчинам следует быть готовыми к тому, что придется заменить кого-нибудь из тех, кто на фронте.

"Совершенно каждый мужчина, я считаю, у него должна быть определенная культура обращения с оружием. Женщинам это тоже не помешает, там ничего тяжелого нет. Два или четыре высших образования здесь не надо. Какие-то навыки парамедика, элементарные вещи, которые человек должен уметь. Мужчины должны быть готовы, что им придется когда-нибудь кого-то заменить. Может, этого не будет, но такое возможно. Чтобы он был готов, а не где-то прикрывался", — добавил военный.

Напомним, что военный эксперт рассказал, как привлечь больше подготовленных украинцев на фронт.

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