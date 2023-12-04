Ворог знову може піти на Київ — у ЗСУ пояснили, що буде, якщо не бути готовим до цього

Український військовий цілиться з гвинтівки. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український розвідник Олександр Нємков, що брав участь в авіапрориві на "Азовсталь" та провів у полоні РФ 120 днів, заявив, що українці мають готуватися до всього, адже не виключено, що ворог знову може піти на Київ. Так, жінки та чоловіки мають багато освоїти, наприклад, навчитися тримати зброю в руках та здобути навички парамедика.

Про це Олександр Нємков розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

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Українці повинні мати різні корисні армії навички

"Воювати можна по-різному і бути корисним армії теж. Це необов’язково, що це всі взяли поголовно штик і побігли просто. Всі мають мати певні навички, які будуть корисні в армії. Тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо, чи знову підійдуть до кордонів Києва. Таке теж можливо в принципі на сьогоднішній день, на жаль. Якщо наші люди будуть не готові до таких подій, то буде той результат, який ми бачили в Бучі", — зазначив Нємков.

За його словами, чоловікам слід бути готовими до того, що доведеться замінити когось із тих, хто на фронті.

"Абсолютно кожен чоловік, я вважаю, у нього має бути певна культура поводження зі зброєю. Жінкам це теж не завадить, там нічого важкого немає. Дві чи чотири вищих освіти тут не треба. Якісь навички парамедика, елементарні речі, які людина повинна вміти. Чоловіки повинні бути готові, що їм доведеться колись когось замінити. Може, цього не буде, але таке можливо. Щоб він був готовий, а не десь прикривався", — додав військовий.

Нагадаємо, що військовий експерт розповів, як залучити більше підготовлених українців на фронт.