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Враг снова нанес удар по прифронтовой ТЭС, — Минэнерго

7 декабря 2023 17:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Враг снова нанес удар по прифронтовой ТЭС, — Минэнерго
Башня ТЭС. Иллюстративное фото: Минэнерго Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг атаковал одну из украинских тепловых электростанций в прифронтовой зоне сегодня, 7 декабря. В результате удара было повреждено оборудование ТЭС.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Атака на украинскую прифронтовую ТЭС

Российские оккупанты нанесли очередной удар на украинскую ТЭС. В результате атаки повреждено оборудование и свою работу прекратили два энергоблока.

"Из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме", — отметили в Минэнерго.

Также в министерстве обратились к украинцам с просьбой экономить электроэнергию и потреблять ее "разумно в пиковые часы нагрузки".

Напомним, в настоящее время в украинской энергосистеме наблюдается дефицит электроэнергии. Поэтому Укрэнерго привлекает аварийную помощь из стран Европы. Поэтому в правительстве рассказали, как сейчас, можно помочь стране, тратя меньше электричества.

Добавим, в энергосистеме Украины из-за похолодания зафиксирован дефицит электроэнергии. Энергетикам пришлось применять аварийную помощь из трех стран Европы.

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