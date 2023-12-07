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Ворог знову завдав удару по прифронтовій ТЕС, — Міненерго

7 грудня 2023 17:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог знову завдав удару по прифронтовій ТЕС, — Міненерго
Башта ТЕС. Ілюстративне фото: Міненерго України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог атакував одну з українських теплових електростанцій у прифронтовій зоні сьогодні, 7 грудня. Внаслідок удару було пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

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Атака на українську прифронтову ТЕС

Російські окупанти здійснили черговий удар на українську ТЕС. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання і свою роботу припинили два енергоблоки. 

"Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі", — зазначили в Міненерго.

Також в міністерстві звернулися до українців з проханням економити електроенергію Та споживати її "розумно в пікові години навантаження". 

Нагадаємо, наразі в українській енергосистемі спостерігається дефіцит електроенергії. Через це Укренерго залучає аварійну допомогу з країн Європи. Тому в уряді розповіли, як зараз можна допомогти країні, витрачаючи менше електрики. 

Додамо, в енергосистемі України через похолодання зафіксовано дефіцит електроенергії. Енергетикам довелося застосовувати аварійну допомогу з трьох країн Європи.

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