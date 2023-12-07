Ворог знову завдав удару по прифронтовій ТЕС, — Міненерго
Ворог атакував одну з українських теплових електростанцій у прифронтовій зоні сьогодні, 7 грудня. Внаслідок удару було пошкоджено обладнання ТЕС.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Атака на українську прифронтову ТЕС
Російські окупанти здійснили черговий удар на українську ТЕС. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання і свою роботу припинили два енергоблоки.
"Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі", — зазначили в Міненерго.
Також в міністерстві звернулися до українців з проханням економити електроенергію Та споживати її "розумно в пікові години навантаження".
Нагадаємо, наразі в українській енергосистемі спостерігається дефіцит електроенергії. Через це Укренерго залучає аварійну допомогу з країн Європи. Тому в уряді розповіли, як зараз можна допомогти країні, витрачаючи менше електрики.
Додамо, в енергосистемі України через похолодання зафіксовано дефіцит електроенергії. Енергетикам довелося застосовувати аварійну допомогу з трьох країн Європи.
Читайте Новини.LIVE!