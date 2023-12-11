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Вражеские атаки не стихают — россияне снова обстреливают Херсон и область

11 декабря 2023 04:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Вражеские атаки не стихают — россияне снова обстреливают Херсон и область
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: pravda.com.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российские оккупанты не прекращают обстрелы украинских территорий. В этот раз под атаку врага попал Херсон.

Об этом пишут местные паблики.

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Оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала Херсон. Враг вел обстрел по пригороду и городу баллистическим вооружением с оккупированного левого берега Днепра.

Местные паблики сообщают об обстреле Херсона. Фото: скриншот

Власти призывают людей быть осторожными и находиться в укрытиях.

Добавим, в Украине из-за сложных погодных условий, вражеских обстрелов и ремонтных работ без электроэнергии осталось 455 населенных пунктов. В "Минэнерго" отметили, что ограничения по свету не применяются ни в одном регионе.

Также мы сообщали, что враг продолжает наносить удары по мирному населению Харьковской области. В Купянском районе разрушено общежитие образовательного учреждения.

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