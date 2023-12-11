Вражеские атаки не стихают — россияне снова обстреливают Херсон и область
Российские оккупанты не прекращают обстрелы украинских территорий. В этот раз под атаку врага попал Херсон.
Об этом пишут местные паблики.
РФ снова атаковала Херсон
Оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала Херсон. Враг вел обстрел по пригороду и городу баллистическим вооружением с оккупированного левого берега Днепра.
Власти призывают людей быть осторожными и находиться в укрытиях.
Добавим, в Украине из-за сложных погодных условий, вражеских обстрелов и ремонтных работ без электроэнергии осталось 455 населенных пунктов. В "Минэнерго" отметили, что ограничения по свету не применяются ни в одном регионе.
Также мы сообщали, что враг продолжает наносить удары по мирному населению Харьковской области. В Купянском районе разрушено общежитие образовательного учреждения.
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